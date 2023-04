Eriksen sa zo zranenia zotavil skôr a môže hrať, ten Hag: Sme spokojní

Manchester 7. apríla (TASR) - Dánsky futbalista Christian Eriksen je po zranení členka späť a Manchestru United bude k dispozícii v sobotnom ligovom dueli s Evertonom. Tréner "červených diablov" Erik ten Hag informoval už v utorok, že Eriksen sa uzdravil skôr ako predpokladali lekári.



Tridsaťjedenročný stredopoliar sa zranil koncom januára v zápase FA Cupu proti Readingu po nešetrnom zákroku Andyho Carrolla. Pôvodné prognózy lekárov hovorili o tom, že bude maródovať minimálne do konca apríla. Eriksen sa však vrátil na trávniky s mesačným predstihom. "Bol som taký nahnevaný, bolo to naozaj zlé zranenie. Báli sme sa, že ho stratíme na celú sezónu, ale pracoval na tom veľmi dobre, rovnako ako lekárske oddelenie. Predbehol plán, takže sa veľmi tešíme. Už sa vracia do zostavy a pre finálnu etapu sezóny je k dispozícii. Sme naozaj spokojní," citovala ten Haga agentúra DPA.



Naopak, 53-ročnému koučovi budú s určitosťou chýbať brazílsky stredopoliar Casemiro a obranca Luke Shaw. United momentálne figurujú na štvrtej priečke tabuľky Premier League, Everton je šestnásty.