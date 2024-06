Eriksen vynechal piatkový tréning Dánov, do osemfinále bude fit

Dortmund 28. júna (TASR) - Dánsky futbalista Christian Eriksen vynechal piatkový tréning národného tímu na prebiehajúcich ME v Nemecku. Tridsaťdvaročného stredopoliara trápili žalúdočné problémy, no podľa trénera Kaspera Hjulmanda bude do sobotného osemfinále proti domácim Nemcom (21.00 h) v poriadku.



Dánsky kouč očakával, že Eriksen sa k tímu pripojí už v piatok večer. Rovnaké problémy mal aj stredopoliar Thomas Delaney, no Hjulmand preto nemal žiadne obavy: "Myslím si, že je to normálne, keď je spolu toľko ľudí a tak dlho," citovala trénera agentúra AP.