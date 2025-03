Eriksen zrejme odíde z United: Som pripravený hľadať niečo nové

Kodaň 18. marca (TASR) - Dánsky futbalový reprezentant Christian Eriksen v budúcej sezóne už pravdepodobne nebude obliekať dres Manchestru United. Tridsaťtriročnému stredopoliarovi v júli vyprší kontrakt a v utorok oznámil, že je pripravený na novú výzvu.



Eriksen pôsobí v Manchestri od leta 2022. V prebiehajúcom ročníku nie je pravidelnou súčasťou základnej zostavy, vo všetkých súťažiach si pripísal 27 štartov. "Som pripravený hľadať niečo nové. To sa mi veľmi hodí," uviedol pred štvrťfinálovým súbojom Ligy národov proti Portugalsku. "Červení diabli" ho údajne ohľadom predĺženia zmluvy nekontaktovali. "Preto predpokladám, že spolupráca je na konci. Tak si to vysvetľujem. Počkám si, aké ponuky prídu, nebudem sa rozhodovať unáhlene, ale ak sa naskytne vhodná príležitosť, využijem ju," dodal Eriksen.



Dánsky stredopoliar vyľakal futbalový svet, keď skolaboval v stretnutí s Fínskom na ME 2020 a priamo na trávniku ho museli niekoľko minút oživovať, pripomenula agentúra AFP. Následne mu voperovali kardiostimulátor, pre ktorý musel odísť z Interu Miláno, keďže v Taliansku je súťaženie s týmto prístrojom zakázané. Eriksen potom krátko pôsobil v Brentforde, no podľa vlastných slov už v Anglicku zostať nechce.