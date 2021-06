Eriksena by mal v Interi Miláno nahradiť Calhanoglu

Miláno 21. júna (TASR) – Dánskeho futbalistu Christiana Eriksena, ktorý skolaboval počas duelu s Fínskom na prebiehajúcich majstrovstvách Európy, by mohol v Interi Miláno nahradiť Turek Hakan Calhanoglu z konkurenčného AC. V pondelok o tom informovala televízia Sky Sports Italia.



Dvadsaťdeväťročný turecký stredopoliar má v červeno-čiernom milánskom klube platnú zmluvu do konca tohto júna. O dva roky starší Dán, ktorý prišiel do Interu len v januári tohto roka, má kontrakt do leta 2024.



Eriksen skolaboval v 43. minúte sobotňajšieho zápasu na EURO 2020 s Fínskom (0:1) a priamo na ihrisku ho museli oživovať. Lekári neskôr potvrdili, že mal zástavu srdca. Počas operácie mu implantovali počas operácie kardioverter-defibrilátor, s ktorým športovci v Taliansku nemôžu vykonávať profesionálny šport.