Termín Tour v roku 2028 je zatiaľ nejasný pre kolíziu s OH

Paríž 17. septembra (TASR) - Cyklistické preteky Tour de France sa možno v roku 2028 pôjdu až v auguste, aby neprišlo k termínovej kolízii s OH v Los Angeles (14. - 30. júla).



Táto možnosť by znamenala, že by sa 14. júla neuskutočnila tradičná etapa v deň dobytia Bastily. "Ešte sme nerozhodli či sa Tour uskutoční pred alebo po olympijský hrách. Zatiaľ nemám predstavu," citovala agentúra DPA riaditeľa pretekov Christiana Prudhomma. Okrem augustového termínu prichádza do úvahy aj štart 25. júna s vyvrcholením 16. júla, čo by však viedlo k prekrytiu s pretekmi pod piatimi kruhmi.



Obe alternatívy by mali výrazné dôsledky na tvorbu nabitého kalendára. V prípade augustového termínu by sa musela odložiť Vuelta a Espaňa, ktorá bežne štartuje práve v tomto mesiaci. Ak by sa TdF konala v júni, viedlo by to ku kolízii s termínmi pretekov Okolo Švajčiarska, Criterium du Dauphiné či národnými šampionátmi.