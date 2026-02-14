< sekcia Šport
Espanyol Barcelona remizoval v 24. kole La Ligy so Celtou Vigo
Celta vyrovnala v 90+3. minúte zásluhou Borju Iglesiasa.
Autor TASR
Madrid 14. februára (TASR) - Futbalisti Espanyolu Barcelona remizovali v 24. kole španielskej La Ligy so Celtou Vigo 2:2 a a v neúplnej tabuľke si udržali šieste miesto. Pred svojím sobotňajším súperom majú jednobodový náskok. Celta vyrovnala v 90+3. minúte zásluhou Borju Iglesiasa.
La Liga - 24. kolo:
Espanyol Barcelona - Celta Vigo 2:2 (0:1)
Góly: 67. Garcia, 86. Dolan - 38. Jutgia, 90+3. Iglesias
Espanyol Barcelona - Celta Vigo 2:2 (0:1)
Góly: 67. Garcia, 86. Dolan - 38. Jutgia, 90+3. Iglesias