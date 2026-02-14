Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Espanyol Barcelona remizoval v 24. kole La Ligy so Celtou Vigo

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc

Celta vyrovnala v 90+3. minúte zásluhou Borju Iglesiasa.

Autor TASR
Madrid 14. februára (TASR) - Futbalisti Espanyolu Barcelona remizovali v 24. kole španielskej La Ligy so Celtou Vigo 2:2 a a v neúplnej tabuľke si udržali šieste miesto. Pred svojím sobotňajším súperom majú jednobodový náskok. Celta vyrovnala v 90+3. minúte zásluhou Borju Iglesiasa.



La Liga - 24. kolo:

Espanyol Barcelona - Celta Vigo 2:2 (0:1)

Góly: 67. Garcia, 86. Dolan - 38. Jutgia, 90+3. Iglesias
.

