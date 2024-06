Espanyol Barcelona si vybojoval postup do La Ligy

Barcelona 23. júna (TASR) - Futbalisti Espanyolu Barcelona si vybojovali postup do La Ligy v sezóne 2024/25. V druhom finálovom zápase play off druhej ligy si zabezpečili postup domácim triumfom nad Realom Oviedo 2:0.



Espanyol ukončil sezónu na štvrtom mieste. V semifinále baráže zdolal Gijón 1:0. Prvý finálový duel v Oviede prehral 0:1. V nedeľnej odvete sa dvakrát presadil Javi Puado, vďaka ktorému sa barcelonský tím po roku vrátil do elitnej súťaže. Informovala o tom agentúra AFP.