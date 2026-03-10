< sekcia Šport
Espanyol remizoval s Oviedom v dueli 27. kola španielskej La Ligy
Espanyol Barcelona – Real Oviedo 1:1 (1:1).
Autor TASR
Barcelona 10. marca (TASR) - Futbalisti Espanyolu Barcelona stále čakajú na prvé víťazstvo v tomto roku. V pondelkovom dueli 27. kola španielskej La Ligy remizovali doma s posledným tímom tabuľky Realom Oviedo 1:1 a sériu bez plného bodového zisku natiahli na desať zápasov. Naposledy sa z výhry tešili ešte 22. decembra na ihrisku Athletica Bilbao 2:1, napriek tomu sú v tabuľke na siedmej pozícii.
La Liga - 27. kolo:
