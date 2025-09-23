Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Espanyol remizoval s Valenciou 2:2 v 6. kole La Ligy

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Espanyol Barcelona - CF Valencia 2:2 (0:1).

Autor TASR
Madrid 23. septembra (TASR) - Futbalisti Espanyolu Barcelona remizovali v utorkovom zápase 6. kola španielskej La Ligy s Valenciou 2:2. Na domácej pôde prehrávali od 62. minúty po góle Huga Dura 1:2, deľbu bodov však zariadil v nadstavenom čase Javi Puado. Nerozhodný stav sa zrodil aj v stretnutí Athletica Bilbao s Gironou (1:1).



La Liga - 6. kolo:

Espanyol Barcelona - CF Valencia 2:2 (0:1)

Góly: 59. Cabrera, 90.+6 Puado - 15. Danjuma, 62. Duro



Athletic Bilbao - FC Girona 1:1 (0:1)

Góly: 48. Jauregizar - 9. Ounahi
.

