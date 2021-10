Espanyol ukončil Realu Madrid v lige sériu 25 zápasov bez prehry

Madrid 4. októbra (TASR) - Futbalisti Realu Madrid po prepadáku v Lige majstrov s moldavským Šeriffom Tiraspoľ (1:2) utrpeli v nedeľu ďalší nepríjemný úder. V 8. kole La Ligy prehrali na ihrisku nováčika Espanyolu Barcelona tiež 1:2 a v najvyššej španielskej súťaži ukončili sériu bez prehry, ktorá trvala 25 duelov.



Mužstvo talianskeho trénera Carla Ancelottiho je už tri zápasy bez víťazstva vo všetkých súťažiach. Stále je však na čele tabuľky o skóre pred obhajcom Atleticom Madrid. "Hrali sme zle. Bol to náš najhorší zápas, to musíme popravde priznať. Nebola to náhoda, nehrali sme dobre. Nie je k tomu veľa čo povedať. Nedokázali sme si udržať rozvahu a naplniť našu taktiku. Neboli sme dobrí s loptou, ani bez lopty. Počas reprezentačnej prestávky sa musíme zamyslieť, prečo mužstvo tento týždeň zmenilo prístup," citovala agentúra AP Ancelottiho.



Real odštartoval sezónu šiestimi výhrami zo siedmich duelov. Pred týždňom v lige len remizoval s Villarrealom 0:0, potom prišiel Tiraspoľ a šancu na rehabilitáciu s Espanyolom "biely balet" premrhal. "Bol to zlý týždeň. Musíme však ďalej pracovať a urobiť nejaké zmeny najmä v obrane. Máme mužstvo, ktoré dokáže hrať oveľa lepšie ako to bolo v predchádzajúcich troch zápasoch," povedal obranca "bieleho baletu" Nacho Fernandez. Real naposledy prehral v lige v minulej sezóne doma s Levante 1:2. Na ihriskách súperov v domácej súťaži neprehral 18 zápasov za sebou, len jeden súboj ho delil od vyrovnania klubového rekordu. Mužstvo stále trápia zranenia, v nedeľu nemohli hrať Gareth Bale, Marcelo, Dani Carvajal ani Ferland Mendy.



Espanyol vyhral len druhý ligový duel v sezóne, v tabuľke je trinásty. Real sa mu podarilo zdolať prvýkrát za uplynulých 14 rokov. "Bol to skvelý výkon od nášho mužstva. Keď hráte proti Realu, musíte tvrdo pracovať až do posledných sekúnd," povedal útočník domácich Raul De Tomas, inak bývalý hráč Realu. Ten otvoril skóre v 17. minúte, v 60. minúte zvýšil na 2:0 Aleix Vidal, ktorý vystavil obranu hostí do pozície štatistov. Francúzsky útočník Realu Karim Benzema dal v 69. minúte gól, no pre ofsajd neplatil. Po brejku o ďalšie dve minúty sa už Benzema do listiny strelcov zapísal. V 84. minúte dostal loptu do siete aj belgický útočník hostí Eden Hazard, ale pre Benzemovo postavenie mimo hry gól neplatil.