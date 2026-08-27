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Espanyol získal na hosťovanie obrancu Zaragozu z Bayernu Mníchov
Zaragoza prišiel do Bayernu v januári 2024 z Granady za približne 13 miliónov eur.
Autor TASR
Barcelona 27. augusta (TASR) - Španielsky futbalový stredopoliar Bryan Zaragoza zamieril na hosťovanie z Bayernu Mníchov do Espanyolu Barcelona. Vypršať by malo po sezóne 2026/2027. Súčasťou transferu je opcia na trvalý prestup, uviedol španielsky klub vo svojom vyhlásení.
Zaragoza prišiel do Bayernu v januári 2024 z Granady za približne 13 miliónov eur. Do kádra nemeckého giganta sa však nedokázal natrvalo presadiť. Medzičasom už hosťoval v Osasune Pamplona, Celte Vigo a v AS Rím.
Zaragoza prišiel do Bayernu v januári 2024 z Granady za približne 13 miliónov eur. Do kádra nemeckého giganta sa však nedokázal natrvalo presadiť. Medzičasom už hosťoval v Osasune Pamplona, Celte Vigo a v AS Rím.