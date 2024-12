Espargaro sa v roku 2025 pripojí k Lidl-Treku ako ambasádor

Madrid 16. decembra (TASR) – Bývalý motocyklový pretekár Aleix Espargaro sa v budúcom roku pripojí k cyklistickému tímu Lidl-Trek. Tridsaťpäťročný Španiel sa od 1. januára stane súčasťou organizácie ako ambasádor na prestížnych pretekoch, pričom bližšie detaily ešte nie sú známe.



Espargara trápilo zranenie chrbta, v období rekonvalescencie sa začal venovať cyklistike. Svoju kariéru v MotoGP ukončil po tejto sezóne. "Cyklistika sa stala mojou vášňou. Vďaka tomu, že žijem v Andorre som sa spoznal s mnohými profesionálmi v tomto športe. To ma inšpirovalo k tréningu na vyššej úrovni," citovala 35-ročného Španiela agentúra AFP.



Medzi jeho nových tímových kolegov bude patriť víťaz Giro d'Italia Tao Geoghegan Hart, belgický veterán Tim Declercq a majster sveta v cestných pretekoch 2019 Mads Pedersen.



"Spolupráca s Aleixom bude pre nás veľmi prínosná, najmä pre našich mladých jazdcov. Okrem jeho vášne a silných schopností prinesie do tímu aj cenné skúsenosti, ktoré môžu našim mladým športovcom pomôcť zvládnuť tlak súťaže na najvyššej úrovni," povedal generálny manažér tímu Lidl-Trek Luca Guercilena.



Prvým významným podujatím novej sezóny budú preteky Tour Down Under v Austrálii, ktoré sa uskutočnia od 21. do 26. januára.