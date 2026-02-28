Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Espi rozhodol dvoma gólmi o víťazstve Levante nad Alavesom 2:0

Hostia hrali od 61. minúty bez vylúčeného obrancu Victora Paradu. Levante je na predposlednej 19. priečke, Alavesu patrí 14. pozícia.

Madrid 28. februára (TASR) - Futbalisti Levante ukončili štvorzápasovú šnúru prehier v španielskej La Lige. V dueli 28. kola zdolali doma Deportivo Alaves 2:0, keď vďaka dvom zásahom striedajúceho Carlosa Espiho využili v závere početnú výhodu. Hostia hrali od 61. minúty bez vylúčeného obrancu Victora Paradu. Levante je na predposlednej 19. priečke, Alavesu patrí 14. pozícia.



La Liga - 28. kolo:

Levante UD – Deportivo Alaves 2:0 (0:0)

Góly: 88. a 90.+7 Espi, ČK: 61. Parada (Alaves)
