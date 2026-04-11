Sobota 11. apríl 2026Meniny má Július
Esposito netajil po penalte sklamanie, najal si psychológa

Taliansky hráč Francesco Pio Esposito reaguje počas finálového zápasu play-off kvalifikácie na Majstrovstvá sveta vo futbale medzi Bosnou a Talianskom v Zenici v Bosne v utorok 31. marca 2026. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Miláno 11. apríla (TASR) - Taliansky futbalista Francesco Pio Esposito priznal sklamanie po nepremenenej penalte v drese „azúrových“ v neúspešnom finále baráže o postup na MS 2026 v Bosne a Hercegovine. Útočník Interu Miláno bol prvým strelcom Talianska v rozstrele, no pokutový kop poslal nad brvno.

„Ťažko som sa s tým sklamaním vyrovnal. Uprene som pozeral na jeden bod a nevedel som pochopiť, čo sa stalo. Cítil som sa zdrvený,“ citoval rozhovor 20-ročného Taliana portál football-italia.net.

Odchovanec akadémie „nerazzurri“ prezradil, že v uplynulých mesiacoch začal spolupracovať so športovým psychológom. „Veľmi mi pomáha. Po zápasoch vôbec nespím pre adrenalín. Zostávam s ľuďmi, na ktorých mi záleží, a začal som s kurzom angličtiny. Chcem sa v tom zlepšiť,“ dodal Esposito, ktorý má v tejto sezóne na konte deväť gólov a šesť asistencií v 41 zápasoch.
