Estanguet je spokojný s priebehom hier: Fantastický úspech

Paríž 10. augusta (TASR) - Prezident organizačného výboru OH v Paríži Tony Estanguet je spokojný s priebehom hier a označil ich za úspešné. Podľa jeho slov boli komplikácie s kvalitou vody v rieke Seina, ktoré spôsobil prívalový dážď, veľmi stresujúce, ale napokon rieka zohrala hlavnú úlohu na celosvetovom podujatí.



Hoci museli organizátori pre obavy o kvalitu vody zrušiť tréningy a odložiť preteky v mužskom triatlone, napokon sa všetky podujatia podarilo uskutočniť.



"Zabezpečiť čistotu rieky Seina bola pre nás veľká výzva, ale zvládli sme to. Splnili sme ambície, preto toto podujatie vnímam ako fantastický úspech. Sprevádzalo nás daždivé počasie, ktoré nebolo v pláne. Áno, počítali sme aj s takou možnosťou, no na poslednú chvíľu sme museli prispôsobiť a zmeniť veľa vecí, aby sa otvárací ceremoniál mohol napriek tomu uskutočniť," uviedol na tlačovej konferencii deň pred ukončením hier Estanguet. Správu priniesla agentúra Reuters.