Estevao rozhodol o triumfe Chelsea nad Liverpoolom 2:1
Londýn 4. októbra (TASR) - Futbalisti FC Liverpool prišli o líderskú pozíciu v anglickej Premier League. V sobotnom šlágri 7. kola prehrali na trávniku Chelsea Londýn 1:2 a v tabuľke klesli na druhú priečku. Víťazný gól vsietil v šiestej minúte nadstaveného času Brazílčan Estevao. Na čelo tabuľky sa dostal Arsenal, ktorý triumfoval nad West Hamom 2:0.
Na Stamford Bridge začali lepšie domáci. V 14. minúte sa ďalekonosnou strelou blysol Ekvádorčan Moises Caicedo a otvoril skóre. Obhajcovia titulu vyrovnali krátko po hodine hry, prihrávku Alexandra Isaka zužitkoval Cody Gakpo a chytajúceho Roberta Sancheza prekonal strelou pod brvno. V závere stretnutia si niekoľko skvelých zákrokov pripísal Giorgi Mamardašvili, ktorý zaskakoval za zraneného Alissona. Začiatkom nadstaveného času trafil žrď domáci Enzo Fernandez a o triumfe „The Blues“ napokon rozhodol 18-ročný Estevao, pre ktorého to bol prvý gól v drese svojho nového tímu.
Prehra „The Reds“ nahrala Arsenalu. Ten triumfoval nad West Hamom zásluhou Declana Ricea a Bukaya Saku, ktorý premenil pokutový kop. „Kanonieri“ tak predbehli Liverpool na čele tabuľky, na konte majú o bod viac. Chelsea bodovala prvýkrát po dvoch zápasoch a posunula sa na šiestu pozíciu.
Hráči Tottenham Hotspur si pripísali štvrté víťazstvo v sezóne, na pôde Leedsu United triumfovali 2:1. Víťazný gól vsietil Mohammed Kudus v 57. minúte. „Kohúti“ sa posunuli na priebežnú tretiu priečku tabuľky, nováčik bol trinásty. Tretíkrát triumfoval Manchester United, ktorý doma zdolal Sunderland 2:0. V úvode stretnutia otvoril skóre Mason Mount, po polhodine hry sa presadil Benjamin Šeško.
Premier League - 7. kolo:
Leeds United - Tottenham Hotspur 1:2 (1:1)
Góly: 34. Okafor - 23. Tel, 57. Kudus
Manchester United - Sunderland AFC 2:0 (2:0)
Góly: 8. Mount, 31. Šeško
FC Arsenal - West Ham United 2:0 (1:0)
Góly: 38. Rice, 67. Saka (z 11 m)
FC Chelsea - FC Liverpool 2:1 (1:0)
Góly: 14. Caicedo, 90.+6 Estevao - 63. Gakpo
