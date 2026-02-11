< sekcia Šport
Severská kombinácia: Ilves je na čele po skokoch na strednom mostíku
Autor TASR
Predazzo 11. februára (TASR) - Estónsky reprezentant v severskej kombinácii Kristjan Ilves figuroval po skokanskej časti na čele stredajšej individuálnej súťaže na ZOH 2026. Na strednom mostíku v Predazze pristál na značke 99 m a od rozhodcov dostal 132,6 bodu. Do bežeckej časti vyrazí s náskokom 15 sekúnd pred Rakúšanom Thomasom Retteneggerom (100 m, 128,9 b.), tretí Japonec Rjóta Jamamoto (102,5 m, 127,8 b.) odštartuje s mankom 19 sekúnd.
Najdlhší skok predviedol líder Svetového pohára Johannes Lamparter - 104,5 metra. Rakúšan však po kompenzáciách za vietor dostal iba 127,4 bodu a do behu vyrazí až ako šiesty v poradí so stratou 21 sekúnd na Ilvesa. Obhajca olympijského zlata z Pekingu 2022 Vinzenz Geiger z Nemecka bol priebežne ôsmy (98 m, 125,3 b.).
Na skoky na lyžiach nadviaže popoludňajšia bežecká časť v stredisku Tesero (13.35 h), keď sa Gundersenovou metódou v rozostupoch podľa výsledkov skokov pobeží 10 km. Každý meter dĺžky skoku zodpovedá ôsmim sekundám hendikepu pre bežeckú časť. Združenárov čaká na ZOH 2026 ešte budúci týždeň individuálna súťaž na veľkom mostíku a tímšprint. Slovensko nemá v severskej kombinácii zastúpenie.
Na skoky na lyžiach nadviaže popoludňajšia bežecká časť v stredisku Tesero (13.35 h), keď sa Gundersenovou metódou v rozostupoch podľa výsledkov skokov pobeží 10 km. Každý meter dĺžky skoku zodpovedá ôsmim sekundám hendikepu pre bežeckú časť. Združenárov čaká na ZOH 2026 ešte budúci týždeň individuálna súťaž na veľkom mostíku a tímšprint. Slovensko nemá v severskej kombinácii zastúpenie.