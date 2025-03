Estónsko triumfovalo v Moldavsku 3:2

európska kvalifikácia MS 2026



I-skupina:



Moldavsko - Estónsko 2:3 (0:2)



Góly: 67. Nicolaescu, 90.+1 Caimacov - 19. Peetson, 30. Sappinen, 70. Kait. ČK: 5. Cojocaru - 48. Palumets



prípravné zápasy - výsledky:



Rusko - Zambia 5:0 (2:0), Azerbajdžan - Bielorusko 0:2 (0:0), Švédsko - Severné Írsko 5:1 (2:0)

Bratislava 25. marca (TASR) - Futbalisti Estónska si v európskej kvalifikácii MS 2026 pripísali prvý triumf. Vo svojom druhom zápase v I-skupine zvíťazili na pôde Moldavska 3:2.Rozhodli o tom už v 1. polčase, keď domáci obranca Maxim Cojocaru dostal už v 5. minúte červenú kartu a hostia dvoma gólmi využili početnú prevahu. Po prestávke sa sily vyrovnali, po druhej žltej karte išiel predčasne pod sprchy aj Kevor Palumets, ktorý pôsobí v Niké lige v drese Podbrezovej. Potom padli ešte tri góly, no Estónci si triumf postrážili.Irán si zabezpečil účasť na MS 2026 vo futbale po utorňajšej remíze 2:2 s Uzbekistanom. O oba góly domácich sa postaral Mehdi Taremi, ktorý druhým presným zásahom v 83. minúte spečatil postup svojho tímu na šampionát. Irán sa tak predstaví na MS po štvrtý raz v rade a celkovo siedmykrát v histórii. Turnaj so 48 tímami bude hostiť trojica krajín – USA, Kanada a Mexiko.V ázijskej kvalifikácii postupujú na MS priamo prvé dva tímy z každej z troch šesťčlenných skupín. Tímy na 3. a 4. mieste zabojujú v ďalšej fáze o zvyšné dve miestenky." citovala kapitána Alirezu Jahanbakhsha agentúra AFP. Jeho tím vedie v A-skupine o tri body pred Uzbekistanom, ktorý bude mať istú miestenku ak Spojené Arabské Emiráty podľahnú v utorok KĽDR.Irán dosiahol svoje maximum na svetovom šampionáte pri premiére v roku 1978. V základnej skupine vtedy získal len bod za remízu so Škótskom, no pri účasti 16 tímov obsadil 14. pozíciu. Naposledy skončili Iránci na 26. priečke a dosiahli historicky tretí triumf na tomto podujatí, keď si v základnej skupine poradili 2:0 s Walesom.Švédski futbalisti vyhrali v utorkovom prípravnom zápase nad Severným Írskom 5:1. Góly si pripísali Emil Holm, Benjamin Nygren, Ken Sema, Alexander Isak a Anthony Elanga. Švédi majú za sebou úspešné pôsobenie v Lige národov, keď postúpili na úkor Slovenska priamo do B-divízie. Severných Írov zas čakajú "Sokoli" na jeseň, v kvalifikácii na MS 2026.