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Ethan Mbappe predĺžil zmluvu s Lille: Mám dobré podmienky na rast
Ethan Mbappe nastúpil v tejto sezóne v základnej zostave v 10 z 12 zápasov, v ktorých bol k dispozícii.
Autor TASR
Lille 28. novembra (TASR) - Francúzsky futbalista Ethan Mbappe podpísal novú zmluvu s OSC Lille. Devätnásťročný mladší brat Kyliana Mbappeho sa novým kontraktom zaviazal francúzskemu klubu do roku 2029. Do Lille prišiel pred dvoma rokmi z Paríža Saint-Germain.
Ethan Mbappe nastúpil v tejto sezóne v základnej zostave v 10 z 12 zápasov, v ktorých bol k dispozícii. Strelil dva góly a pridal dve asistencie. Práve jeho gólová strela od žrde zabezpečila Lille v stredu cenné víťazstvo nad Bayernom Mníchov 2:1 v Lige majstrov. „Som Lille veľmi vďačný. Vždy pri mne stálo a nikdy ma nesklamalo, a to ani počas zranení. Cítim sa tu spokojný a mám veľmi dobré podmienky na ďalší rast. Mojím cieľom je teraz naďalej sa rozvíjať a zlepšovať. Dúfam, že získam s klubom trofeje,“ citovala Mbappeho agentúra AFP.
Ethan Mbappe nastúpil v tejto sezóne v základnej zostave v 10 z 12 zápasov, v ktorých bol k dispozícii. Strelil dva góly a pridal dve asistencie. Práve jeho gólová strela od žrde zabezpečila Lille v stredu cenné víťazstvo nad Bayernom Mníchov 2:1 v Lige majstrov. „Som Lille veľmi vďačný. Vždy pri mne stálo a nikdy ma nesklamalo, a to ani počas zranení. Cítim sa tu spokojný a mám veľmi dobré podmienky na ďalší rast. Mojím cieľom je teraz naďalej sa rozvíjať a zlepšovať. Dúfam, že získam s klubom trofeje,“ citovala Mbappeho agentúra AFP.