Etiópčanka Tsegayová vyhrala päťtisícku na MS v Eugene

Ženy - 5000 m:



1. Gudaf Tsegayová (Et.) 14:46,29 min,

2. Beatrice Chebetová (Keňa) 14:46,75,

3. Dawit Seyaumová (Et.) 14:47,36,

4. Margaret Chelimo Kipkemboiová (Keňa) 14:47,71,

5. Letesenbet Gideyová (Et.) 14:47,98,

6. Sifan Hassanová (Hol.) 14:48,12,

7. Caroline Chepkoechová Kipkiruiová (Keňa) 14:54,80,

8. Karoline Bjerkeliová Grövdalová (Nór.) 14:57,62,

9. Elise Crannyová (USA) 14:59,99,

10. Gloria Kiteová (Keňa) 15:01,22

Eugene 24. júla (TASR) - Majsterkou sveta v behu na 5000 m sa v Eugene stala Gudaf Tsegayová z Etiópie časom 14:46,29 min. Na podujatí získala druhú medailu, keď už na trati 1500 m získala striebro. V kariére vybojovala prvé zlato z vrcholných podujatí.Na druhom mieste dobehla Keňanka Beatrice Chebetová za 14:46,75 a mohla sa tešiť z prvého úspechu v seniorskej kategórii. Tretia priečka patrila Etiópčanke Dawit Seyaumovej časom 14:47,36, ktorá sa doteraz prepracovala na pódium iba na halových MS 2016 v Portlande, kde získala striebro na trati 1500 m.