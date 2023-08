Eto’o čelí v Kamerune viacerým obvineniam, jeho kauzu vyšetruje CAF

Yaoundé 11. augusta (TASR) - Niekdajší elitný kamerunský futbalista Samuel Eto’o čelí vo svojej krajine viacerým obvineniam. V pozícii šéfa tamojšieho futbalového zväzu sa mal dopustiť klientelizmu a údajne bol zapletený do manipulovania výsledkov súťaží. Jeho právnik obvinenia odmietol, no jeho kauzu už vyšetruje Konfederácia afrického futbalu (CAF).



Bývalého hráča Barcelony, Interu Miláno, či Chelsea zvolili na čelo Kamerunskej futbalovej federácie v decembri 2021, no počiatočnú eufóriu po sľubovaných reformách vystriedali rozpaky a nesplnené záväzky voči tamojším klubom. Eto’o mal navyše zasahovať aj do športových výsledkov na ihrisku a otázniky v tejto súvislosti vyvolala skutočnosť, že sa napriek svojej funkcii stal ambasádorom istej stávkovej kancelárie. CAF po viacerých sťažnostiach odštartovala vyšetrovanie situácie v Kamerune a obvinenia označila za "vážne", rešpektuje však podľa svojho stanoviska prezumpciu neviny.



Eto’ov právnik Elame Bonny v reakcii uviedol, že jeho klient je prekvapený krokom CAF, keďže nedostal žiadne predchádzajúce avízo o obvineniach voči svojej osobe. Bonny označil krok CAF za "unáhlený, zhubný a toxický" a podľa agentúry AP pohrozil žalobou.



Štyridsaťdvaročný Eto’o hral za Kamerun na štyroch majstrovstvách sveta v rokoch 1998 až 2014, v drese svojej krajiny získal zlato na OH 2000 v Sydney a dvakrát triumfoval s tímom na Africkom pohári národov (2000, 2002). Päťkrát ho vyhlásili za Afrického hráča roka (2003, 2004, 2005, 2010).