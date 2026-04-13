Etová môže podľa športového riaditeľa Unionu dúfať v dlhodobú zmluvu
Etová sa zapísala do histórie ako prvá žena, ktorá trénuje mužský tím v jednej z najlepších európskych líg po tom, čo ju minulú sobotu vymenovali za trénerku Unionu Berlín.
Autor TASR
Berlín 13. apríla (TASR) - Prvá žena na poste trénerky mužského futbalového tímu v nemeckej Bundeslige Marie-Louise Etová má šancu na uzavretie dlhodobej zmluvy s Unionom Berlín. Športový riaditeľ klubu pre mužský profesionálny futbal Horst Heldt povedal, že to nie je vylúčené.
Etová sa zapísala do histórie ako prvá žena, ktorá trénuje mužský tím v jednej z najlepších európskych líg po tom, čo ju minulú sobotu vymenovali za trénerku Unionu Berlín. Vo funkcii má byť zatiaľ do konca prebiehajúcej sezóny. Nahradila Steffena Baumgarta, ktorého klub odvolal. „V tejto chvíli by nedávalo zmysel nič vylučovať. V zásade máme plán, ako budeme postupovať ďalej. Uvidíme,“ povedal Heldt podľa agentúry DPA ohľadom možného zotrvania Etovej na lavičke Unionu aj po konci sezóny.
Pôvodne sa očakávalo, že Etová prevezme ženský tím v nadchádzajúcom ročníku, no jej budúcnosť je teraz nejasná. Heldt uviedol, že zatiaľ neviedol žiadne personálne rokovania s generálnou manažérkou ženského tímu Jennifer Zietzovou. Union je momentálne na 11. mieste priebežnej tabuľky Bundesligy, sedem bodov od pásma zostupu.
Etová absolvuje svoj trénerský debut na lavičke mužského profesionálneho tímu v sobotu proti VfL Wolfsburg. V roku 2023 sa v Unione stala prvou ženskou asistentkou trénera v histórii Bundesligy. Bola tiež prvou ženskou asistentkou v mužskej Lige majstrov. V marci 2025 ju vymenovali za hlavnú trénerku tímu do 19 rokov.
Heldt sa zároveň ohradil proti sexistickým a urážlivým komentárom na sociálnych sieťach, ktoré sa objavili po vymenovaní Etovej za trénerku. „Všimol som si to, ale odmietam to čítať a vystavovať sa takým nezmyslom. Myslím si, že je šialené, že sa tým v dnešnej dobe musíme zaoberať a že sa musíme ospravedlňovať. Hovoríme tu o vysoko kompetentnej líderke,“ poznamenal.
Etová sa zapísala do histórie ako prvá žena, ktorá trénuje mužský tím v jednej z najlepších európskych líg po tom, čo ju minulú sobotu vymenovali za trénerku Unionu Berlín. Vo funkcii má byť zatiaľ do konca prebiehajúcej sezóny. Nahradila Steffena Baumgarta, ktorého klub odvolal. „V tejto chvíli by nedávalo zmysel nič vylučovať. V zásade máme plán, ako budeme postupovať ďalej. Uvidíme,“ povedal Heldt podľa agentúry DPA ohľadom možného zotrvania Etovej na lavičke Unionu aj po konci sezóny.
Pôvodne sa očakávalo, že Etová prevezme ženský tím v nadchádzajúcom ročníku, no jej budúcnosť je teraz nejasná. Heldt uviedol, že zatiaľ neviedol žiadne personálne rokovania s generálnou manažérkou ženského tímu Jennifer Zietzovou. Union je momentálne na 11. mieste priebežnej tabuľky Bundesligy, sedem bodov od pásma zostupu.
Etová absolvuje svoj trénerský debut na lavičke mužského profesionálneho tímu v sobotu proti VfL Wolfsburg. V roku 2023 sa v Unione stala prvou ženskou asistentkou trénera v histórii Bundesligy. Bola tiež prvou ženskou asistentkou v mužskej Lige majstrov. V marci 2025 ju vymenovali za hlavnú trénerku tímu do 19 rokov.
Heldt sa zároveň ohradil proti sexistickým a urážlivým komentárom na sociálnych sieťach, ktoré sa objavili po vymenovaní Etovej za trénerku. „Všimol som si to, ale odmietam to čítať a vystavovať sa takým nezmyslom. Myslím si, že je šialené, že sa tým v dnešnej dobe musíme zaoberať a že sa musíme ospravedlňovať. Hovoríme tu o vysoko kompetentnej líderke,“ poznamenal.