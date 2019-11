EURO 2020: Francúzi s Mbappem aj Giroudom, po roku sa vracia Mendy

Nominácia Francúzska na zápasy s Moldavskom (14. novembra) a Albánskom (17. novembra):



brankári: Alphonse Areola (Real Madrid), Mike Maignan (Lille), Steve Mandanda (Marseille)



obrancovia: Lucas Digne (Everton), Leo Dubois (Lyon), Presnel Kimpembe (Paríž St.Germain), Clement Lenglet (FC Barcelona), Benjamin Mendy (Manchester City), Benjamin Pavard (Bayern Mníchov), Raphael Varane (Real Madrid), Kurt Zouma (Chelsea)



stredopoliari: N'Golo Kante (Chelsea), Blaise Matuidi (Juventus Turín), Tanguy Ndombele, Moussa Sissoko (obaja Tottenham Hotspur), Corentin Tolisso (Bayern Mníchov)



útočníci: Wissam Ben Yedder (Monaco), Kingsley Coman (Bayern Mníchov), Nabil Fekir (Betis Sevilla), Olivier Giroud (Chelsea), Antoine Griezmann (FC Barcelona), Thomas Lemar (Atletico Madrid), Kylian Mbappe (Paríž St.Germain)

Paríž 7. novembra (TASR) - Obranca Manchestru City Benjamin Mendy sa objavil v nominácii francúzskej futbalovej reprezentácie na kvalifikačné zápasy EURO 2020. Majster sveta z roku 2018 nenastúpil za "Les Bleus" od septembra minulého roka. Francúzov čaká v najbližšom kvalifikačnom bloku súboj doma s Moldavskom 14. novembra a o tri dni duel v Albánsku.povedal tréner Didier Deschamps o 25-ročnom Mendym, ktorý uplynulé dva roky laboroval so zraneným kolenom.K dispozícii francúzskemu trénerovi nebude brankár Hugo Lloris, ktorý podstúpil operáciu lakťa. Chýbať budú aj Paul Pogba a Lucas Hernandez. Kylian Mbappe by už mal nastúpiť, v predchádzajúcom kvalifikačnom okne pauzoval z kondičných dôvodov.Deschamps povolal aj Oliviera Girouda, hoci 33-ročný útočník v londýnskej Chelsea nehráva. "Jeho situácia je skutočne nepríjemná a to z jeho osobného pohľadu, aj z pohľadu ambícií francúzskeho družstva," dodal pre AFP tréner Deschamps.