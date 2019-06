EURO 2020: Majstri sveta nastúpia v Turecku, Česi dvakrát doma

Program 3. kola kvalifikácie EURO 2020:



PIATOK 7. JÚNA:

D-skupina



18.00 Gruzínsko - Gibraltár /Tbilisi/

20.45 Dánsko - Írsko /Kodaň/



A-skupina



20.45 Čierna Hora - Kosovo /Podgorica/

20.45 ČR - Bulharsko /Praha/



B-skupina



20.45 Ukrajina - Srbsko /Ľvov/

20.45 Litva - Luxembursko /Vilnius/



F-skupina



20.45 Švédsko - Malta /Štokholm/

20.45 Nórsko - Rumunsko /Oslo/

20.45 Faerské ostrovy - Španielsko /Tórshavn/



G-skupina



20.45 Lotyšsko - Izrael /Riga/

20.45 Severné Macedónsko - Poľsko /Skopje/

20.45 Rakúsko - Slovinsko /Klagenfurt/



SOBOTA 8. JÚNA:

E-skupina



15.00 Chorvátsko - Wales /Osijek/

18.00 Azerbajdžan - Maďarsko /Baku/



H-skupina



15.00 Island - Albánsko /Reykjavík/

18.00 Moldavsko - Andorra /Kišiňov/

20.45 Turecko - Francúzsko /Konya/



I-skupina



18.00 Rusko - San Maríno /Saransk/

20.45 Škótsko - Cyprus /Glasgow/

20.45 Belgicko - Kazachstan /Brusel/



J-skupina



18.00 Fínsko - Bosna a Hercegovina /Tampere/

18.00 Arménsko - Lichtenštajnsko /Jerevan/

20.45 Grécko - Taliansko /Atény/



Program 4. kola kvalifikácie EURO 2020:



PONDELOK 10. JÚNA

A-skupina



20.45 ČR - Čierna Hora /Olomouc/

20.45 Bulharsko - Kosovo /Sofia/



B-skupina



20.45 Ukrajina - Luxembursko /Ľvov/

20.45 Srbsko - Litva /Belehrad/



D-skupina



20.45 Írsko - Gibraltár /Dublin/

20.45 Dánsko - Gruzínsko /Kodaň/



F-skupina



20.45 Španielsko - Švédsko /Madrid/

20.45 Malta - Rumunsko /Ta'Qali/

20.45 Faerské ostrovy - Nórsko /Tórshavn/



G-skupina



20.45 Poľsko - Izrael /Varšava/

20.45 Lotyšsko - Slovinsko /Riga/

20.45 Severné Macedónsko - Rakúsko /Skopje/



UTOROK 11. JÚNA

I-skupina



16.00 Kazachstan - San Maríno /Nur-Sultan/

20.45 Rusko - Cyprus /Nižnij Novgorod/

20.45 Belgicko - Škótsko /Brusel/



E-skupina



18.00 Azerbajdžan - SLOVENSKO /Baku/

20.45 Maďarsko - Wales /Budapešť/



C-skupina



20.45 Nemecko - Estónsko /Mainz/

20.45 Bielorusko - Severné Írsko /Borisov/



H-skupina



20.45 Island - Turecko /Reykjavík/

20.45 Andorra - Francúzsko /Andorra la Vella/

20.45 Albánsko - Moldavsko /Elbasan/



J-skupina



20.45 Lichtenštajnsko - Fínsko /Vaduz/

20.45 Taliansko - Bosna a Hercegovina /Turín/

20.45 Grécko - Arménsko /Atény/



Tabuľky:

A-skupina:



1. Anglicko 2 2 0 0 10:1 6

2. Bulharsko 2 0 2 0 2:2 2

3. Kosovo 1 0 1 0 1:1 1

4. Čierna Hora 2 0 1 1 2:6 1

5. Česko 1 0 0 1 0:5 0



B-skupina:



1. Ukrajina 2 1 1 0 2:1 4

2. Luxembursko 2 1 0 1 3:3 3

3. Portugalsko 2 0 2 0 1:1 2

4. Srbsko 1 0 1 0 1:1 1

5. Litva 1 0 0 1 1:2 0



C-skupina:



1. Severné Írsko 2 2 0 0 4:1 6

2. Nemecko 1 1 0 0 3:2 3

3. Holandsko 2 1 0 1 6:3 3

4. Estónsko 1 0 0 1 0:2 0

5. Bielorusko 2 0 0 2 1:6 0



D-skupina:



1. Írsko 2 2 0 0 2:0 6

2. Švajčiarsko 2 1 1 0 5:3 4

3. Dánsko 1 0 1 0 3:3 1

4. Gibraltár 1 0 0 1 0:1 0

5. Gruzínsko 2 0 0 2 0:3 0



E-skupina:



1. SLOVENSKO 2 1 0 1 2:1 3

2. Wales 1 1 0 0 1:0 3

3. Maďarsko 2 1 0 1 2:3 3

4. Chorvátsko 2 1 0 1 3:3 3

5. Azerbajdžan 1 0 0 1 1:2 0



F-skupina:



1. Španielsko 2 2 0 0 4:1 6

2. Švédsko 2 1 1 0 5:4 4

3. Rumunsko 2 1 0 1 5:3 3

4. Malta 2 1 0 1 2:3 3

5. Nórsko 2 0 1 1 4:5 1

6. Faer. ostrovy 2 0 0 2 2:6 0



G-skupina:



1. Poľsko 2 2 0 0 3:0 6

2. Izrael 2 1 1 0 5:3 4

3. Sev. Macedónsko 2 1 1 0 4:2 4

4. Slovinsko 2 0 2 0 2:2 2

5. Rakúsko 2 0 0 2 2:5 0

6. Lotyšsko 2 0 0 2 1:5 0



H-skupina:



1. Francúzsko 2 2 0 0 8:1 6

2. Turecko 2 2 0 0 6:0 6

3. Albánsko 2 1 0 1 3:2 3

4. Island 2 1 0 1 2:4 3

5. Andorra 2 0 0 2 0:5 0

6. Moldavsko 2 0 0 2 1:8 0



I-skupina:



1. Belgicko 2 2 0 0 5:1 6

2. Rusko 2 1 0 1 5:3 3

3. Kazachstan 2 1 0 1 3:4 3

4. Cyprus 2 1 0 1 5:2 3

5. Škótsko 2 1 0 1 2:3 3

6. San Maríno 2 0 0 2 0:7 0



J-skupina:



1. Taliansko 2 2 0 0 8:0 6

2. Grécko 2 1 1 0 4:2 4

3. Bosna a Hercegovina 2 1 1 0 4:3 4

4. Fínsko 2 1 0 1 2:2 3

5. Arménsko 2 0 0 2 1:4 0

6. Lichtenštajnsko 2 0 0 2 0:8 0



Ďalší program:



5. a 6. kolo: 5. až 10. septembra 2019

7. a 8. kolo: 10. až 15. októbra 2019

9. a 10. kolo: 14. až 19. novembra 2019

Bratislava 7. júna (TASR) - Futbalová kvalifikácia EURO 2020 ešte pred letnou prestávkou ponúkne bohatú porciu zápasov v rámci jej 3. a 4. kola. Majstri sveta z Francúzska sa v sobotu predstavia na horúcej tureckej pôde v H-skupine a môžu získať mimoriadne dôležité body v postupovej hre. Obe mužstvá majú na konte zatiaľ dve víťazstvá, takže výsledok veľa napovie. V kvalifikačnej akcii budú aj Španieli, Taliani či Nemci, majstri Európy z Portugalska, Holanďania, Angličania a Švajčiari bojujú o slávu a finančné prémie vo finále Ligy národov v Porte a Guimaraesi.V "slovenskej" E-skupine sa budú hrať v júni štyri zápasy. Hneď v sobotu je na programe v Osijeku šláger úradujúcich vicemajstrov sveta Chorvátov s Walesom a Maďari nastúpia v Baku proti Azerbajdžanu. V utorok 11. júna Slováci pod vedením trénera Pavla Hapala budú v Baku čeliť Azerbajdžanu a Maďari v Budapešti privítajú Wales. "Draci" vsadia opäť najmä na krídelníka Garetha Balea z Realu Madrid. Koučovi Ryanovi Giggsovi chýbajú stredopoliar Aaron Ramsey pre zranenie zadného stehenného svalu a obranca Ben Davies, ktorého trápi členok. Na kvalifikáciu sa Wales pripravoval aj na sústredení v Portugalsku, po ktorom Giggs na margo Balea povedal: "Bude čerstvý, to je dobre. V prístupe k povinnostiam sa ukázal ako stopercentný profesionál, stále miluje futbal, hoci mal veľmi náročnú sezónu v Reale a jeho budúcnosť v ňom je otázna."V A-skupine sa doma dvakrát predstavia Česi. Po debakli 0:5 v Anglicku ich teraz čakajú náročné a dôležité skúšky v piatok proti Bulharsku (Praha) a v pondelok proti Čiernej Hore (Olomouc). Tréner Jaroslav Šilhavý nominoval 20 hráčov do poľa a troch brankárov.citoval Šilhavého portál idnes.cz. Čechom ale pre zranenia chýbajú dôležití špílmachri Vladimir Darida a Bořek Dočkal. Na lavičke Bulharov zažije trénerský debut bývalý úspešný reprezentant Krasimir Balakov.V B-skupine bude v piatok šlágrom duel Ukrajiny so Srbmi v Ľvove. Obaja už majú na konte remízu v Portugalsku. Ukrajina vedie so 4 bodmi, keď vyhrala aj v Luxembursku, Srbi zatiaľ odohrali len jeden duel. Majú dobrú formu, keď od MS neprehrali v ôsmich dueloch a k dispozícii aj Luku Joviča, najnovšiu akvizíciu Realu Madrid.Nemci už v reprezentácii po rozhodnutí trénera Joachima Löwa nemajú skúsené trio z Bayernu Mníchov Thomas Müller, Mats Hummels a Jerome Boateng. V C-skupine nastúpia v sobotu v Bielorusku a v utorok doma hostia Estóncov. Zatiaľ majú na konte jeden duel a jednu výhru, ale veľmi dôležitú, keď v marci aj so šťastím vyhrali v Holandsku vďaka gólu Nica Schulza v nadstavenom čase. Nepovedie ich však zranený tréner Löw, jeho povinnosti dočasne prevezme asistent Markus Sorg. Líder skupiny zo Severného Írska sa predstaví v Estónsku a v Bielorusku.Líder D-skupiny z Írska nastúpi v zaujímavom zápase v Dánsku a potom doma privíta trpaslíka z Gibraltáru. Dáni majú zatiaľ na konte remízu 3:3 vo Švajčiarsku, okrem Írov hostia aj Gruzíncov a pomôcť by im mal aj špílmacher Christian Eriksen. Hoci ten musí zabudnúť na prehru jeho Tottenhamu v nedávnom finále Ligy majstrov s FC Liverpool. V F-skupine sa Španieli budú musieť stále zaobísť bez trénera Luisa Enriqueho, ktorý z bližšie nešpecifikovaných osobných problémom nesedel na lavičke v marcových úvodných dvoch dueloch kvalifikácie. "La Roja" má na konte dve výhry a najbližšie sa v piatok predstaví na Faerských ostrovoch a v pondelok bude hostiť Švédov.Tréner "Les Bleus" Didier Deschamps dúfa, že zdravotné problémy prekoná Kylian Mbappe, ktorý má po príprave s Bolíviou (2:0) nakopnutý členok. Turci budú čeliť silnej ofenzíve hostí, ktorí v dvoch doterajších zápasoch dali už 8 gólov, po 4 Moldavsku a Islandu. V H-skupine tiež Island privíta Albáncov a Turkov. Na čele I-skupiny sú s dvoma víťazstvami Belgičania, bronzový tím z MS v Rusku hostí Kazachstan a Škótsko, pričom sa neočakáva jeho strata. Druhí Rusi, ktorí v Belgicku prehrali 1:3, zdolali následne Kazachstan vonku 4:0 a teraz sa očakáva ich plný zisk z domácich súbojov so San Marínom a Cyprom.Taliansko pod vedením Roberta Manciniho zaznamenalo v J-skupine bezproblémový štart domácimi výhrami 2:0 nad Fínskom a 6:0 nad Lichtenštajnskom. Teraz to bude náročnejšie, keď sa predstaví v Grécku a doma hostí Bosnu. "Azzurri" sa chcú prezentovať atraktívnou ofenzívou.citovala Manciniho agentúra AP.Finálový turnaj sa pri príležitosti 60. výročia prvých ME uskutoční v dvanástich krajinách na kontinente od Írska až po Azerbajdžan v termíne 12. júna - 12. júla 2020. Druhýkrát na ňom bude hrať 24 krajín, o kontinentálny titul bojoval takýto veľký počet reprezentácií premiérovo v roku 2016 vo Francúzsku.