EURO 2020: Mráz nevníma Ďuriša a Boženíka ako konkurentov,ide mu o tím

Šamorín 11. novembra (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia má na hrote útoku na výber skúsenosti Michala Ďuriša i mladosť Róberta Boženíka či Samuela Mráza. Posledný menovaný pricestoval na pondelňajší zraz do Šamorína povzbudený dvomi gólmi v drese Bröndby Kodaň, ktorými si otvoril strelecký účet v najvyššej dánskej súťaži.







Dvadsaťdvaročný útočník sa premiérovo presadil v siedmom ligovom vystúpení. Za národné mužstvo môže nastúpiť prvýkrát od letného prípravného stretnutia s Jordánskom a hneď v kľúčových dueloch kvalifikácie budúcoročných majstrovstiev Európy. Tréner Pavel Hapal ho má k dispozícii proti Chorvátsku (16. novembra v Rijeke) a Azerbajdžanu (19. novembra v Trnave). "Po čase som sa vrátil do reprezentácie, teším sa, že sa môžem opäť pripojiť k chalanom na tieto dva dôležité zápasy. Nálada je vždy veľmi dobrá, treba to ešte preniesť na ihrisko a urobiť dobré výsledky, aby sa dostavil úspech," povedal Mráz, ktorý sa na Ďuriša s Boženíkom nepozerá ako na konkurentov: "Bude podstatné, aby sme vytvorili spoluprácu a nie konkurenciu, aby sme to priali jeden druhému, lebo ide o celý tím a o celý národ."







Mráz hosťuje v Dánsku z talianskeho druholigového Empoli, nomináciu si vyslúžil ešte pred nedeľňajším dvojgólovým vystúpením: "Sústredil som sa na zápasy v klube, aby som sa do nich dostal a aby som ich odohral v dobrom tempe. Pre karty nám vypadol klasický strelec, zastúpil som ho aj v góloch. Mal som radosť, že som sa mohol odvďačiť trénerovi. Pogratuloval mi ku gólom, aj chalani mi to veľmi želali. Podarilo sa mi to a pre hráča je bonus, keď ho povolajú do reprezentácie."







Hapal sa musí tiež rozhodnúť, koho nasadí v stopérskej dvojici vedľa Milana Škriniara. Obranca Interu Miláno je jasná voľba, no hráči vedľa neho sa menia. V októbrovom domácom súboji proti Walesu (1:1) dostal dôveru Norbert Gyömbér, ale videl červenú kartu a v Chorvátsku s ním český tréner nemôže rátať. Naspäť je Denis Vavro, do úvahy prichádza aj Martin Valjent, ktorý pravidelne nastupuje v najvyššej španielskej súťaži. "Teším sa na zápas a myslím si, že aj ostatní chalani. Po výkone v prvom vzájomnom zápase nám veľa ľudí neverí, dúfame, že tento bude úplne iný. Treba zmeniť možno všetky, ale s Walesom sme už odohrali dobrý zápas, na to musíme nadviazať a ešte to zlepšiť. Chorváti majú psychickú výhodu, určite budú sebavedomejší, lebo u nás doma vyhrali hladko 4:0. My sa nesmieme zľaknúť, musíme si dovoliť oveľa viac ako v prvom zápase. Ten nám ukázal, že to nebude ľahké, ale musíme sa pobiť o dobrý výsledok, najlepšie o víťazstvo," povedal Škriniar.











Takisto na Chorvátov čaká zodpovedanie stopérskej otázky, pre disciplinárne tresty absentujú Dejan Lovren aj Domagoj Vida. "Každá takáto strata je citeľná, obaja sú opory. Veríme, že to s nimi zamáva a dostaneme sa do nejakých šancí," dodal Škriniar, ktorý by si želal, aby sa duel uskutočnil v prestížnejšom dejisku než v Rijeke: "Bol by som rád, keby sa hralo pred čo najväčšou kulisou. Rozprával som sa aj s klubovým spoluhráčom Marcelom Brozovičom a tiež boli nespokojní, že sa hrá na malom štadióne. Už sa s tým nedá nič robiť, dúfame však, že aj zo Slovenska nám príde podpora."