EURO 2020: Rakitič nebude hrať proti Slovensku

Nominácia Chorvátska na kvalifikačný duel so SR a prípravný zápas s Gruzínskom:

brankári: Lovre Kalinič (Aston Villa), Dominik Livakovič (Dinamo Záhreb), Simon Sluga (Luton Town)



obrancovia: Tin Jedvaj (FC Augsburg), Matej Mitrovič (FC Bruggy), Borna Barišič (Glasgow Rangers), Karlo Bartolec (FC Kodaň), Duje Čaleta-Car (Olympique Marseille), Mile Škorič (NK Osijek), Dario Melnjak (Caykur Rizespor), Dino Perič (Dinamo Záhrev)



stredopoliari: Luka Modrič (Real Madrid), Mateo Kovačič (Chelsea Londýn), Marcelo Brozovič (Inter Miláno), Milan Badelj (ACF Fiorentina), Mario Pašalič (Atalanta Bergamo), Nikola Vlašič (CSKA Moskva)



útočníci: Ivan Perišič (Bayern Mníchov), Andrej Kramarič (TSG 1899 Hoffenheim), Ante Rebič (AC Miláno), Josip Brekalo (VfL Wolfsburg), Bruno Petkovič, Mislav Oršič (obaja Dinamo Záhreb)

Záhreb 12. novembra (TASR) - Ivan Rakitič nepomôže chorvátskej futbalovej reprezentácii v zápase kvalifikácie ME 2020 proti Slovensku (16. novembra v Rijeke). Stredopoliar FC Barcelona utrpel zranenie achilovky, informovala agentúra AFP.O jeho neúčasti rozhodol lekár národného tímu.povedal Zoran Bahtijarevič pre portál Jutarnji list.Podľa lekára ide o staré zranenie, ktoré Rakitiča trápilo aj na vlaňajších MS:Rakitič v utorok absolvoval obed so spoluhráčmi, potom zamieril do Španielska.odkázal pred odletom spoluhráčom prostredníctvom twitteru. Chorváti figurujú na čele E-skupiny o dva body pred Maďarskom, stretnutie so Slovenskom bude ich posledné v kvalifikácii. O tri dni neskôr si v príprave zmerajú sily s Gruzínskom.Tridsaťjedenročný stredopoliar vynechal aj prvý vzájomný súboj so Slovenskom. V septembri absentoval v Trnave pre nejasnú situáciu v klube, v nominácii ho vtedy nahradil Marko Rog z Cagliari. Hostia zvíťazili 4:0.