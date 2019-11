EURO 2020: Rusnák túži v Rijeke vyhrať: Jeden bod veľa nerieši

Šamorín 13. novembra (TASR) - V Rijeke sa treba vyvarovať ľahkých strát lopty a po jej zisku ukázať kvalitu. Slovenskí futbalisti hodlajú v Chorvátsku vo svojom predposlednom kvalifikačnom zápase EURO 2020 zvíťaziť. Na tomto imperatíve sa zhodli stredopoliari Matúš Bero aj Albert Rusnák v rozhovoroch na stredajšom mediálnom termíne reprezentácie v Šamoríne.



Dvadsaťpäťročný krídelník Rusnák má za sebou v zámorskej MLS v drese Realu Salt Lake úspešnú sezónu. Po októbrovým vypadnutí z play off s neskorším víťazom zo Seattlu slovenský futbalista z tempa nevypadol. "Trénoval som s Košicami, nejakých deväť dní, okrem víkendov. Takže nie som až tak dlho bez futbalu. Aj zraz je dosť dlhý, takže v tom nevidím žiadny problém," povedal a už preladil na reprezentačnú tému: "Máme posledné dva zápasy, každý bod je dôležitý. Chorváti budú určite favorit, a to boli aj u nás. Musíme zmeniť štýl hry oproti prvému zápasu, to na nich vôbec neplatilo, vo všetkom nás prevýšili. Boli lepší. Budeme sa naozaj musieť držať taktiky, ktorú budeme chcieť hrať. Iba spolu dokážeme uspieť."



Zápas v Rijeke musí byť podľa Rusnáka o inom, ako ten v Trnave s prehrou 0:4. "Ani Chorváti ešte nemajú nič isté a určite aj na nich bude tlak. Vidíme, že aj oni majú zápasy, ktoré im nevyšli. Nevyhrali ani v Maďarsku, kde my áno. Každý zápas je iný. Je naša úloha ísť do Chorvátska vyhrať. Bolo by to aj pre futbalovú Európu veľké prekvapenie. Remíza v Chorvátsku by možno bola na začiatku kvalifikácie dobrá, ale teraz jeden bod veľa nerieši," uviedol a načrtol aj svoje očakávania pred najbližšou konfrontáciou: "Každý zápas sa snažím zahrať najlepšie ako viem. Musím si ale plniť povinnosti aj smerom dozadu. Teraz sú ale posledné dva zápasy a ak to vyjde, každý si bude pamätať len to dobré. Očakávame, že oni budú chcieť držať loptu. Mohli by platiť rýchle brejky. Nemôžeme ľahko strácať loptu, keď ju už získame a pôjdeme dopredu, musíme aj niečo vymyslieť. Nemôžeme len ľahko stratiť loptu, stiahnuť sa potom pod ňu a čakať, že do nás budú búšiť. Určite to bude aj o kvalite, keď my budeme mať loptu."



Dôležitosť zisku bodov v Chorvátsku si uvedomuje aj stredopoliar holandského Vitesse Arnhem Matúš Bero. "Oni idú do každého zápasu s cieľom zvíťaziť. Ako dnes už každý. A tak do toho ideme aj my. Bude to o nás. Ak sa nezľakneme a budeme hrať to, v čom sme silní, tak verím, že budeme mať veľkú šancu uspieť. Oni majú výnimočných hráčov, ale skôr sa treba sústrediť na to, čo budeme hrať my. Keď v reprezentácii šanca príde, musíte byť pripravený. Platí to aj teraz, ak do toho naskočím, dám do toho všetko. Hráme proti vicemajstrom sveta, treba dať do toho všetko, pokúsiť sa streliť nejaký gól a vyhrať," vyjadril sa 24-ročný Bero.