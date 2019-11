EURO 2020: Slováci chcú do bodky splniť taktiku, Hapal utajil zostavu

Rijeka 15. novembra (TASR) - Tréner slovenských futbalistov Pavel Hapal verí, že dobre trafí zostavu v sobotnom kvalifikačnom zápase EURO 2020 v Rijeke (20.45). Domáci Chorváti budú v súboji favoritom, ak ale hostia do bodky naplnia stanovenú taktiku, môžu podľa kapitána Mareka Hamšíka dosiahnuť vytúžené a potrebné víťazstvo.



Reprezentačný kouč zostavu logicky neprezradil, má v nej viacero možností. "Zostavu samozrejme neprezradím, ako vždy. Máme v tom viac-menej jasno, rozhodujeme sa na jednom poste, no nepoviem, či na stopérskom, alebo na hrote. Dúfam, že sa rozhodneme dobre, rozhodnúť ešte môže nejaký zdravotný problém na poslednom tréningu," povedal Hapal v piatok na oficiálnej tlačovej konferencii na štadióne HNK Rijeka. Chorváti doma ťahajú dlhú sériu bez prehry v kvalifikačných dueloch, ak by ju Slováci pretrhli, Hapalovi by sa to samozrejme páčilo. Znamenalo by to výrazný krok k slovenskému postupu: "Ale tento zápas o tom ešte nerozhodne. Ešte máme dva zápasy. Tento je kľúčový, aby sme to mali vo vlastných rukách, ale rozhodne sa až po poslednom zápase s Azerbajdžanom," ozrejmil Hapal.



Otázky médií smerovali aj k nepriazni počasia: "Vôbec si nedávam do hlavy, že by sme hrali v iný deň. Ak bude aj voda, verím, že sa to zvládne, horšie by to bolo s vetrom, každý futbalista vám povie, že silný vietor znekvalitňuje hru. Uvidíme, som osobne pripravený, že zajtra sa bude normálne hrať."



Za kabínu dostal pred médiami priestor kapitán Hamšík. "Prípravu sme mali rovnakú ako na každý zápas. Máme svoju taktiku a musíme ju do bodky splniť. Chorvátom zápas vo Walese úplne nevyšiel podľa predstáv, určite budú chcieť uspieť. Každý zápas bol kľúčový, nejako sa toho nevieme zbaviť, teraz je ďalší. Vieme, o čo ide. Ide o všetko. Verím, že to tak bude vyzerať aj z našej strany. Nemôžeme vypustiť žiadnu loptu. Aj my máme kvalitu a chceme ju ukázať. Musíme byť najmä dobrí a pozorní v defenzíve. Potom môžeme myslieť na útok. Toto sú zápasy, aké každý chce hrať a my sa musíme naň tešiť. Zápas v Trnave je už minulosť," uviedol stredopoliar čínskeho klubu Ta-lien I-fang.



Ani on sa nevyhol otázke na počasie: "Hlásia zlé počasie, ale ihrisko na prvý pohľad vyzerá fantasticky a verím, že sa nič nezmení. V daždi sme odohrali asi sto zápasov, tešíme sa a sme plne koncentrovaní, či bude teplo, alebo bude pršať."



Na šampionát postúpia prví dvaja zo skupiny, cez kvalifikáciu už nemôže postúpiť Azerbajdžan. Chorvátom na postup stačí bod. Slovensko z prvého miesta na ME určite dostanú víťazstvá v Chorvátsku a nad Azerbajdžanom. Štrnásť bodov po remíze v Rijeke a domácej výhre s Azerbajdžanom (alebo rovnaký bodový zisk v obrátenom garde) by mu stačilo v prípade, ak Wales dvakrát remizuje, alebo ak zvíťazí v Baku a remizuje doma s Maďarskom.



Slováci nastúpia s čiernymi páskami na rukávoch, takto si uctia pamiatku obetí stredajšej tragickej nehody autobusu pri obci Malanta neďaleko Nitry. Hneď na začiatku tlačovky vyjadrili tréner i kapitán pozostalým úprimnú sústrasť. "Ťažko sa o tom vôbec hovorí, zasiahlo nás to všetkých. Chceme však vyjadriť úprimnú sústrasť pozostalým, aby boli silní a aby tí, ktorí prežili, sa rýchlo uzdravili a vrátili sa do normálneho života. Verte, nie je nám to jedno, zavládol v mužstve veľký smútok," povedal Hapal. "Je to obrovská tragédia, súcitíme s rodinami všetkých dotknutých," dodal Hamšík.