EURO 2020: V holandskej nominácii aj zranení de Ligt a Depay

Nominácia Holandska na zápasy kvalifikácie EURO 2020 proti Sev. Írsku a Estónsku:

Brankári: Jasper Cillessen (FC Valencia), Kenneth Vermeer (Feyenoord Rotterdam), Jeroen Zoet (PSV Eindhoven)



Obrancovia: Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Nathan Ake (Bournemouth), Daley Blind (Ajax Amsterdam), Virgil van Dijk (FC Liverpool), Denzel Dumfries (PSV Eindhoven), Matthijs de Ligt (Juventus Turín), Joel Veltman (Ajax Amsterdam), Stefan de Vrij (Inter Miláno)



Stredopoliari: Donny van de Beek (Ajax Amsterdam), Frenkie de Jong (FC Barcelona), Davy Propper (Brighton), Marten de Roon (Atalanta Bergamo), Kevin Strootman (Olympique Marseille), Georginio Wijnaldum (FC Liverpool)



Útočníci: Ryan Babel (Galatasaray Istanbul), Steven Berghuis (Feyenoord Rotterdam), Myron Boadu (AZ Alkmaar), Luuk de Jong (FC Sevilla), Memphis Depay (Olympique Lyon), Quincy Promes (Ajax Amsterdam), Calvin Stengs (AZ Alkmaar), Wout Weghorst (VfL Wolfsburg)

Haag 8. novembra (TASR) - Tréner holandskej futbalovej reprezentácie Ronald Koeman zverejnil nomináciu na nadchádzajúce zápasy kvalifikácie EURO 2020 proti Severnému Írsku a Estónsku, v ktorej figurujú aj zranené opory Matthijs de Ligt a Memphis Depay.Stopér Juventusu Turín de Ligt vynechal stredajší súboj Ligy majstrov na ihrisku Lokomotivu Moskva pre zranenie členka, útočník Lyonu Depay zasa nenastúpil vo víkendovom dueli Ligue 1 proti Marseille pre problémy so stehenným svalom, Koeman však verí, že sa obaja stihnú dať na záver kvalifikácie zdravotne dokopy.V kádri chýba pre zranenie 20-ročný Donyell Malen, ktorý strelil v prebiehajúcom ročníku v drese PSV Eindhoven 16 gólov. Premiérové pozvánky do národného tímu dostali mladíci Myron Boadu a Calvin Stengs z AZ Alkmaar. Pred vyvrcholením kvalifikácie vedú Holanďania C-skupinu pred druhými Nemcami, s ktorými majú rovnaký počet bodov, no lepšie vzájomné zápasy, tretí Severní Írí zaostávajú za vedúcim duom o tri body.sa stretnú so Sev. Írmi 16. novembra v Belfaste, o tri dni neskôr privítajú v Amsterdame Estónsko. Informáciu priniesla agentúra AFP.