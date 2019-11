EURO 2020: Zraneného Bénesa v nominácii nahradil Špalek

Tabuľka E-skupiny:

1. Chorvátsko 7 4 2 1 14:6 14



2. Maďarsko 7 4 0 3 8:9 12



3. SLOVENSKO 6 3 1 2 10:8 10



4. Wales 6 2 2 2 6:6 8



5. Azerbajdžan 6 0 1 5 5:14 1

Šamorín 11. novembra (TASR) - Zraneného stredopoliara Lászlóa Bénesa z Borussie Mönchengladbach nahradil v nominácii slovenskej futbalovej reprezentácie Nikolas Špalek z Brescie. Informoval o tom tréner Pavel Hapal na pondelňajšom zraze výberu pred záverečnými dvoma kvalifikačnými zápasmi EURO 2020 proti Chorvátsku a s Azerbajdžanom. Slováci sa najskôr 16. novembra predstavia v Rijeke (20.45 h.), o tri dni neskôr nastúpia v Trnave proti Azerbajdžanu (20.45).Český kouč privítal v Šamoríne už takmer kompletné mužstvo. O čosi neskôr sa k tímu pripoja obrancovia Denis Vavro z Lazia Rím, resp. Martin Valjent z RCD Mallorca. Vavro nemohol hrať pre karty v súboji s Walesom (1:1).Pri minulotýždňovom zverejnení nominácie českého kouča nelimitovali žiadne zdravotné problémy, okrem brankára Matúša Kozáčika. Teraz mu pribudli starosti so stavom Bénesa. Ten si zranil členok cez víkend v ligovom zápase s Brémami.povedal Hapal v utorok na nominačnej tlačovej konferencii.Proti Chorvátsku bude chýbať suspendovaný Norbert Gyömbér z Perugie Calcio, ktorý dostal v zápase s Walesom červenú kartu.dodal Hapal.Slováci sú po šiestich zápasoch v tabuľke E-skupiny na treťom mieste. Na vedúcich Chorvátov strácajú 4 body, na druhých Maďarov dva. Na šampionát postúpia prví dvaja zo skupiny. Mužstvu kouča Zlatka Daliča stačí na postup bod.Slováci doma s Chorvátmi inkasovali nepríjemný debakel 0:4. Hráči i realizačný tím tento duel už hodili za hlavu a v odvete by im nohy zväzovať nemal:ozrejmil Hapal.povedal médiám stredopoliar Stanislav Lobotka zo Celty Vigo.O oboch postupujúcich zokvalifikačnej E-skupiny futbalového EURO 2020 sa rozhodne až v závere. Účasť na šampionáte si ešte stále môže zabezpečiť kvarteto Chorvátsko, Maďarsko, Slovensko a Wales. Cez kvalifikáciu už nemôže postúpiť Azerbajdžan. Slovensko má situáciu vo vlastných rukách, na ME ho určite dostanú víťazstvá v Chorvátsku a s Azerbajdžanom. Štrnásť bodov za remízu v Rijeke a domácu výhru s Azerbajdžanom (alebo rovnaký bodový zisk v obrátenom garde) by mu stačilo v prípade, ak Wales dvakrát remizuje, alebo ak zvíťazí v Baku a remizuje s Maďarskom.Brankári: Martin Dúbravka (Newcastle United), Marek Rodák (FC Fulham), Dominik Greif (ŠK Slovan Bratislava)Obrancovia: Peter Pekarík (Hertha Berlín), Ľubomír Šatka (Lech Poznaň), Denis Vavro (Lazio Rím), Milan Škriniar (Inter Miláno), Dávid Hancko (Sparta Praha), Martin Valjent (RCD Mallorca), Norbert Gyömbér (Perugia Calcio)stredopoliari: Stanislav Lobotka (Celta Vigo), Patrik Hrošovský (KRC Genk), Ján Greguš (Minnesota United), Juraj Kucka (Parma Calcio), Matúš Bero (Vitesse Arnhem), Marek Hamšík (Ta-lien I-fang), Nikolas Špalek (Brescia Calcio), Ondrej Duda (Hertha Berlín), Albert Rusnák (Real Salt Lake), Róbert Mak (Zenit Petrohrad), Lukáš Haraslín (Lechia Gdansk)Útočníci: Róbert Boženík (MŠK Žilina), Michal Ďuriš (Anorthosis Famagusta), Samuel Mráz (Bröndby Kodaň)Náhradníci:brankári: Dušan Kuciak (Lechia Gdaňsk), Matúš Putnocký (Šlask Vrovlav), Dominik Holec (MŠK Žilina)obrancovia: Róbert Mazáň (CD Tenerife), Branislav Niňaj (Fortuna Sittard), Michal Sipľak (Cracovia Krakov), Boris Sekulič (Górnik Zabrze)stredopoliari: Miroslav Stoch (PAOK Solún), Erik Pačinda (Korona Kielce), Jakub Považanec (FK Jablonec), Roman Procházka (Viktoria Plzeň)Útočník: Pavol Šafranko (Sepsi OSK)Program E-skupiny:sobota 16. novembra: Azerbajdžan - Wales (18.00), Chorvátsko - SLOVENSKO (20.45)utorok 19. novembra: SLOVENSKO - Azerbajdžan (20.45), Wales - Maďarsko (20.45)