Europol potvrdil akciu proti zakázaným látkam v cyklistike

Kodaň 1. júla (TASR) - Europol v piatok potvrdil, že pri nedávnych raziách sa zameral na užívanie zakázaných látok v cyklistike. Spolu s organizáciou Eurojust našli v Slovinsku "412 kapsúl s neurčeným obsahom hnedej farby a 67 kapsúl s neurčeným obsahom bielej farby a pri domovej prehliadke zadržali jeden mobilný telefón".



Ani jedna z organizácií nemenovala vo vyhlásení tím Bahrajn-Victorious, no ten už vo štvrtok potvrdil, že v jeho priestoroch vykonala polícia v uplynulých dňoch razie.



Európske orgány prehľadali od 27. do 30. júna dokopy štrnásť lokalít v šiestich krajinách. Dánska polícia v rámci akcie vykonala vo štvrtkových ranných hodinách raziu v hoteli, kde boli ubytovaní členovia Bahrajnu deň pred začiatkom Tour de France. Tohtoročná 109. edícia slávnych pretekov odštartovala v piatok 1. júla časovkou práve v hlavnom meste Dánska. Policajti prehľadali všetky izby členov tímu a tímové vozidlá. Už začiatkom tohto týždňa okrem toho prehľadali byty vodičov a ochrankárov tejto stajne, ktorým zabavili mobilné telefóny.



"Orgány činné v trestnom konaní a súdne orgány vo Francúzsku, Belgicku, Španielsku, Chorvátsku, Taliansku, Poľsku a Slovinsku podnikli koordinovanú akciu proti používaniu zakázaných látok v cyklistike. Na základe žiadosti francúzskych úradov vykonala dánska polícia prehliadky v jednom z hotelov Tour de France v Kodani. Medzinárodnú akciu koordinovali Europol a Eurojust. Boli vypočutí traja ľudia. Vyšetrovanie pokračuje a zaistené dôkazy sa forenzne skúmajú," citoval portál velonews.com z vyhlásenia organizácií.



Bahrajn-Victorious po štvrtkovej razii v kodanskom hoteli uviedol, že polícia mu nezabavila žiadne materiály a podozrenia z nekalých praktík poprel. "Policajti prehľadali všetky tímové vozidlá, izby jazdcov a zamestnancov. Tím plne spolupracoval so všetkými požiadavkami polície a prehliadka bola ukončená do dvoch hodín. Po policajnej prehliadke sa tím teší na najlepšie a najväčšie cyklistické preteky sveta Tour de France," uviedol Bahrajn vo štvrtok.



Ako informuje portál cyclingnews.com, k novým správam sa zatiaľ nevyjadrila Medzinárodná cyklistická únia (UCI) ani organizátori Tour zo spoločnosti ASO. Pretekári Bahrajn-Victorious odštartovali v piatkovej časovke. Vyšetrovanie tímu sa začalo už počas vlaňajšej Tour, keď mu polícia taktiež prehľadala hotel.