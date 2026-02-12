< sekcia Šport
Európska hráčska únia získala miesto vo výkonnom výbore UEFA
FIFA v uplynulých mesiacoch opakovane kritizovala FIFPRO.
Brusel 12. februára (TASR) - Európska hráčska únia (FIFPRO Europe) získala s okamžitou platnosťou miesto vo výkonnom výbore UEFA. Úniu, ktorá združuje národné hráčske odbory, bude zastupovať jej prezident David Terrier. Užšia spolupráca s riadiacim orgánom európskeho futbalu, ktorá bola formálne schválená na štvrtkovom kongrese UEFA v Bruseli, kontrastuje s napätými vzťahmi s FIFA.
FIFPRO Europe je zapojená do konania proti svetovej futbalovej federácii pred belgickými súdmi a spolu so skupinou European Leagues podala aj sťažnosť na Európsku komisiu. V oboch prípadoch je jadrom nespokojnosti FIFPRO to, čo vníma ako zlyhanie FIFA konzultovať medzinárodný kalendár zápasov. „Po prvý raz sú hráči formálne zastúpení na najvyššej úrovni rozhodovania v európskom futbale. Zároveň to uznáva, že hráči sú kľúčovým zainteresovaným subjektom v tomto športe a že rozhodnutia ovplyvňujúce ich prácu, zdravie a kariéru musia byť prijímané nielen za prítomnosti ich legitímnych zástupcov, ale aj s ich aktívnym zapojením. Tento krok zabezpečuje, že hráči už nie sú mimo miestnosti. Ich postoj je teraz súčasťou formálneho procesu - je zaznamenaný, diskutovaný a začlenený do riadenia. Práve tu sa začína skutočná zmena," citoval Terriera agentúra DPA.
Prezident sa vyjadril k novinke aj v kontexte globálnej úrovne: „Inde naďalej vidíme jednostranné rozhodovanie a pokusy obchádzať legitímne zastúpenie hráčov, napríklad spoluprácou s orgánmi, ktoré hráčov v skutočnosti nereprezentujú. Tento prístup je čoraz viac spochybňovaný – nielen politicky, ale aj právne. V Európe futbaloví aktéri ukazujú, že spolupracujúce riadenie je možné a prináša konkrétne výsledky.“
FIFA v uplynulých mesiacoch opakovane kritizovala FIFPRO. Vlani v júli obvinila jej vedenie z prijatia „čoraz viac rozdeľujúceho a protirečivého tónu“ a uviedla, že organizácia sa „rozhodla ísť cestou verejnej konfrontácie poháňanej umelými PR bojmi, ktoré nemajú nič spoločné s ochranou blaha profesionálnych hráčov, ale skôr smerujú k zachovaniu vlastných osobných pozícií a záujmov.“
