Európska liga 2026 otvorí cestu na ME, Slováci spoznali súperov
Autor TASR
Bratislava 9. decembra (TASR) - Zlatá a Strieborná Európska liga sú po sezóne 2025 definitívne minulosťou. Európska volejbalová konfederácia (CEV) oznámila v utorok nový avizovaný formát tejto súťaže. Jej názov bude od roku 2026 Európska liga a participovať bude na nej 24 ženských a 27 mužských národných tímov. Slovenské reprezentácie spoznali svojich súperov v tejto súťaži, ktorá bude zároveň aj kvalifikáciou na majstrovstvá Európy 2028.
„Európska liga prejde od roku 2026 zásadnou modernizáciou súťažného formátu. Doterajšie rozdelenie na Zlatú a Striebornú ligu sa ruší a všetky národné tímy budú po novom súťažiť v jednej spoločnej súťaži s jednotným celkovým poradím. Súťaž zároveň získa atraktívnejšie vyvrcholenie – namiesto tradičného Final Four pribudne od roku 2026 rozšírená finálová fáza Final Six. Zmeny sú priamym dôsledkom úpravy celosvetového kalendára FIVB, keďže majstrovstvá sveta sa od roku 2025 budú konať každé dva roky. Kvôli zhusteniu termínov už nebol priestor na samostatné kvalifikácie na majstrovstvá Európy, preto Európska liga preberá aj kvalifikačnú funkciu. Atraktivita súťaže rastie – tímy bojujú nielen o výsledky, ale aj o body do európskeho rebríčka. Najlepšie štyri družstvá z ročníkov 2026 a 2027 postúpia priamo na majstrovstvá Európy. K nim sa pridajú štyria organizátori ME 2028, víťaz EuroVolley 2026 a minimálne 11 najlepších tímov v európskom rebríčku k 31. júlu 2027,“ uviedol k novému formátu Európskej ligy pre webstránku Slovenskej volejbalovej federácie technický riaditeľ SVF Marek Prokeš.
Termíny troch turnajov, na ktorých budú obe slovenské reprezentácie štartovať, sú stanovené na 5. – 7. júna, 12. -14. júna a 19. – 21. júna 2026. V prípade postupu medzi najlepších sa bude hrať turnaj šiestich tímov (Final Six) v termíne 1. – 5. júla 2026. Slovenskí fanúšikovia si budú môcť vychutnať atmosféru domácich turnajov pri mužoch od 5. do 7. júna a o týždeň neskôr aj ženy. Dejisko domácich turnajov oznámi SVF čoskoro.
„Európska liga je kľúčová k postupu na ME 2028 aj na MS 2027. V prvom rade by som chcel upriamiť pozornosť na dôležitý fakt a to je význam Európskej ligy vo volejbale a jej významné postavenie v hierarchii súťaží, pretože je priamou kvalifikáciou na ME 2028 v oboch rokoch aj 2026 aj 2027. Žreb ženskej časti nám pridelil v novom formáte 6 súperov, z ktorých sú všetky tímy pod nami či už v kvalite, alebo postavení v rebríčku CEV aj FIVB a nový formát nám otvára reálne šance v postupe na Final Six, kde sa hrá priamo o štyri miesta na ME 2028. V prípade, že družstvo bude hrať dobre a potvrdí kvalitu, tak môže reálne zbierať významné body do rebríčka FIVB a atakovať aj prípadný postup na MS 2027, ktorý sa týmto žrebom stal reálnejší. Kľúčová je ale pripravenosť a športová forma v júni,“ povedal prezident SVF Marek Rojko a pokračoval: „Žreb mužskej časti je pri situácii na mužskej medzinárodnej úrovni takisto solídny a sú v ňom len dva tímy a to Holandsko a Fínsko, ktorí budú jasní lídri z našich súperov a verím, že budeme môcť dosiahnuť viac výhier ako v posledných ročníkoch. Máme tam aj logisticky dve výzvy a to je turnaj na Islande a Gruzínsku, kde sme ešte s našimi družstvami nehrali. Verím, že obe družstvá budú v maximálne silnom zložení a podarí sa im hrať na hranici svojich možností a reálnej sily, ktorú máme pri plnom zložení.“
Ženská reprezentácia sa postupne stretne na turnajoch v Rakúsku, na Slovensku a Gruzínsku s Rakúskom, Islandom, Fínskom, Izraelom, Bosnou a Hercegovinou a Gruzínskom. „Nový formát Európskej ligy aj žreb ma potešili. Dostali sme prijateľných súperov a určite by mal byť náš jednoznačný cieľ postúpiť na záverečný turnaj Final Six. Na ňom by sme sa chceli dostať do štvorky a už po prvej sezóne si zabezpečiť postup na majstrovstvá Európy. To je určite cieľ, ktorý je v našich silách. Realizačný tím aj hráčky ho iný nemôžu mať. Nechceme sa pozerať na druhú stranu ihriska, ale na tú svoju, aby sme robili veci správne. Od prvého dňa prípravy budeme na tom tvrdo pracovať,“ povedal reprezentačný tréner žien Slovenska Martino Volpini.
Muži odštartujú Európsku ligu 5. júna turnajom v domácom prostredí, o týždeň v Holandsku a základnú časť zakončia turnajom na Islande. Ich súpermi budú Estónsko, Albánsko, Holandsko, Gruzínsko, Fínsko a Island. „Žreb dopadol pre nás celkom dobre. Stretneme sa aj s dobrými tímami. Uvidíme v akej zostave budú Holanďania, ale predpokladám, že všetci naši súperi budú silní a budú chcieť získať do renkingu čo najviac bodov a postúpiť na ME. Fínsko bude asi druhý najsilnejší tím a za nimi Estónci. Albánsko, Gruzínsko a Island musíme zdolať. Našou hlavnou úlohou bude zbierať body čo najviac a nikde nie je napísané, že nemôžeme uhrať body proti Holandsku či Fínsku, s ktorým sme hrali v poslednej edícii Zlatej Európskej ligy. Ten duel nám ale nevyšiel. Chceme hrať dobrý volejbal a ako som spomenul, zbierať čo najviac bodov, len body do renkingu sú dôležité,“ uviedol pre slovakvolley.sk na margo žrebu tréner mužskej reprezentácie Michal Masný.
Pri vymenovaní za reprezentačného trénera v novembri sa odhodlal na oficiálnej tlačovej konferencii k nezvyčajnému kroku a hráčov vyzval, aby si prvú nomináciu vytvorili sami tým, že ho kontaktujú s tým, že majú záujem reprezentovať Slovensko pod jeho vedením. „Odozva bola dobrá a ozvalo sa mi 33 hráčov, čo ma pozitívne prekvapilo. Z tejto tridsaťtrojky budem musieť vybrať 18 chlapcov. Chcel som urobiť prvý väčší kemp, ale z viacerých dôvodov to nie sme schopní zorganizovať, a tak pomaly začnem oslovovať hráčov, ktorých chcem v tíme mať. Prichádza čas, keď s chlapcami začnem komunikovať, aby vedeli, čo môžu očakávať. Sezóna pokračuje a do jej konca zostáva ešte veľa času, takže uvidíme, čo sa udeje. Som ale rád, že odozva bola veľmi pozitívna,“ dodal Masný.
Turnaje Európskej ligy 2026:
MUŽI
5.–7. júna 2026 – turnaj na Slovensku
5. júna: SLOVENSKO - Estónsko
7. júna: SLOVENSKO – Albánsko
12.–14. júna 2026 – turnaj v Holandsku
13. júna: SLOVENSKO – Gruzínsko
14. júna: SLOVENSKO - HOLANDSKO
19.–21. júna 2026 – turnaj na Islande
19. júna: SLOVENSKO - Island
20. júna: SLOVENSKO – Fínsko
ŽENY
5.–7. júna 2026 – turnaj v Rakúsku
5. júna: SLOVENSKO – Rakúsko
6. júna: SLOVENSKO - Island
12.–14. júna 2026 – turnaj na Slovensku
12. júna: SLOVENSKO – Fínsko
14. júna: SLOVENSKO - Izrael
19.–21. júna 2026 – turnaj v Gruzínsku
20. júna: SLOVENSKO – Bosna a Hercegovina
21. júna: SLOVENSKO – Gruzínsko
