EURÓPSKA LIGA: Arsenal si proti Villarrealu verí, United chýba krok

Odvetné zápasy semifinále EL, štvrtok 6. mája, 21.00 SELČ:



AS Rím - Manchester United /rozhoduje: Felix Brych (Nem.)/ - prvý zápas 2:6

Arsenal Londýn - FC Villarreal /rozhoduje: Slavko Vinčič (Slovin.)/ - prvý zápas 1:2

Bratislava 6. mája (TASR) - Vo finále Európskej ligy sú už jednou nohou futbalisti Manchestru United, druhé semifinále medzi Arsenalom a Villarrealom je otvorené. Hráči United si do Ríma prinášajú z Old Traffordu pohodlný náskok 6:2, Arsenal v Španielsku prehral iba tesne (1:2), no podarilo sa mu dosiahnuť dôležitý gól na pôde súpera. Zápasy sa začínajú vo štvrtok o 21.00 SELČ.Arsenal na ihrisku Villarrealu v prvom polčase inkasoval dvakrát a po zmene strán prišiel rýchlo o hráča na trávniku, keď druhú žltú kartu uvidel Daniel Ceballos. Napriek tomu dokázal skórovať. "," cituje uefa.com trénera Arsenalu Mikela Artetu.Londýnsky klub má mimoriadnu motiváciu Európsku ligu vyhrať. Cez Premier League sa do Európy s vysokou pravdepodobnosťou nekvalifikuje, v tabuľke mu patrí až deviata priečka. Na súboj s Villarrealom sa naladil triumfom 2:0 nad Newcastlom. "" povedal podľa AFP po zápase Arteta, ktorého potešil aj fakt, že do streleckej listiny sa premiérovo od začiatku marca zapísal aj kapitán Pierre-Emerick Aubameyang.Nádeje Arsenalu na aspoň jeden úspech v sezóne môže uťať jeho bývalý tréner Unai Emery. Ten má príležitosť priviesť Villarreal prvýkrát v histórii do finále niektorej z európskych futbalových súťaží. "Žltá ponorka" zdolala v nedeľu v La Lige Getafe 1:0 a v súťaži je 6. mieste. "," povedal Emery, ktorý sedel na lavičke Londýnčanov v sezóne 2018-19.Manchester United môže postúpiť do finále Európskej ligy po druhýkrát. Pri svojej premiérovej účasti v roku 2017 súťaž vyhral, keď zdolal Ajax Amsterdam 2:0 v Štokholme. Cez víkend si jeho hráči neplánovane odpočinuli, keďže šláger proti Liverpoolu sa nehral pre protesty a nepokoje fanúšikov na štadióne. V tabuľke Premier však držia s bezpečným odstupom druhú priečku a triumf v Európskej lige tak môže byť ich prioritou. Hráči však pochopiteľne odvetu na Olympijskom štadióne v Ríme berú s plnou vážnosťou. "," pripomenul Ole Gunnar Solskjaer pre BT Sport.Rimania už, zdá sa, viac riešia budúcu sezónu. Vo štvrtok oznámili, že tréner Paolo Fonseca na lavičke po sezóne skončí a nahradí ho Jose Mourinho. Ten podpísal kontrakt do júna 2024. AS v nedeľu prehralo na pôde Sampdorie Janov 0:2 a v Serie A mu patrí siedma priečka s odstupom deviatich bodov na Lazio Rím a s náskokm dvoch pred Sassuolom.Finále Európskej ligy 2020/2021 je na programe 26. mája. Hrať sa bude v Gdansku.