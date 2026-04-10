Piatok 10. apríl 2026
Európska liga: Aston Villa vyhrala v Bologni 3:1

Futbalista Ollie Watkins z Aston Villy oslavuje gól v zápase Európskej ligy v Bologni 9. apríla 2026. Foto: TASR/AP

Freibrug si poradil s Celtou Vigo rozdielom triedy 3:0 a pripravil si tak dobrú pozíciu k zlepšenie svojho európskeho maxima, ktorým je práve tohtoročné štvrťfinále.

Autor TASR
Bratislava 10. apríla (TASR) - Futbalisti Aston Villy vyhrali vo štvrtkovom prvom zápase štvrťfinále Európskej ligy na pôde Bologne 3:1. Freibrug si poradil s Celtou Vigo rozdielom triedy 3:0 a pripravil si tak dobrú pozíciu k zlepšenie svojho európskeho maxima, ktorým je práve tohtoročné štvrťfinále.

V Bologni bola v úvode hra opatrná, vyššie napádali a intenzívnejšie útočili domáci, ktorí aj dostali loptu za Emiliana Martineza, no VAR odhalil ofsajd. Gól do šatne nakoniec strelila Aston Villa pri rohovom kope, keď Ezri Konsa skóroval po kikse brankára Federica Ravagliu. Po prestávke zas nenechali hostia vyjsť súpera z obrany, loptu si potiahol z kraja Ollie Watkins, ktorý aj zvýšil. Na konci riadneho hracieho času znížil Jonathan Rowe výstavnou strelou k žrdi, no odpovedať stihol ešte nepokrytý Watkins pri rohovom kope v nadstavení.

Freiburg poslal v 10. minúte do vedenia kapitán Vincenzo Grifo po „obaľovačke“ z hranice šestnástky spoza hradby obrancov. Po polhodine hry skóroval po zaváhaní defenzívy do odkrytej bránky Jan-Niklas Beste a na konci stretnutia pri rohovom kope aj Matthias Ginter.

V Porte domáci remizovali s Nottinghamom 1:1 a skomplikovali si cestu za prvým semifinále v európskej súťaži od roku 2011, keď v EL získali titul. Porto využilo svoj úvodný tlak, ale vyrovnanie prišlo už o dve minúty, keď doslova poslal loptu do vlastnej siete Martim Fernandes. Jeho malú domov z polovice ihriska nestihol zachytiť brankár Diogo Costa.



sumáre - prvé zápasy štvrťfinále Európskej ligy

FC Bologna - Aston Villa 1:3 (0:1)

Góly: 90. Rowe - 51. a 90.+4. Watkins, 44. Konsa



FC Porto - Nottingham Forest 1:1 (1:1)

Góly: 11. Gomes - 13. Fernandes (vlastný)



SC Freiburg - Celta Vigo 3:0 (2:0)

Góly: 10. Grifo, 32. Beste, 78. Ginter
