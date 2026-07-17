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Európska liga: Borbélyho Ferencváros Budapešť postúpil do 2. predkola
Ferencváros Budapešť – FK Vojvodina Novi Sad 3:0 (2:0).
Autor TASR,aktualizované
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Bratislava 17. júla (TASR) - Futbalisti Ferencvárosu Budapešť na lavičke so slovenským trénerom Balázsom Borbélym postúpili do 2. predkola Európskej ligy. V odvete 1. predkola zvíťazili nad FK Vojvodina Novi Sad 3:0. V úvodnom dueli na srbskej pôde uspeli 2:1.
Ďalej ide aj moldavský Šeriff Tiraspoľ vďaka triumfu 1:0 na ihrisku slovinského NK Aluminij Kidričevo. Z postupu sa tiež tešil azerbajdžanský Karabach Agdam po dvoch víťazstvách nad ÍF Vestri z Islandu 3:0.
Ďalej ide aj moldavský Šeriff Tiraspoľ vďaka triumfu 1:0 na ihrisku slovinského NK Aluminij Kidričevo. Z postupu sa tiež tešil azerbajdžanský Karabach Agdam po dvoch víťazstvách nad ÍF Vestri z Islandu 3:0.
odvety 1. predkola Európskej ligy
Ferencváros Budapešť – FK Vojvodina Novi Sad 3:0 (2:0)
/prvý zápas: 2:1, Ferencváros postúpil do 2. predkola/
Derry City – CSKA Sofia 1:2 (0:0)
/prvý zápas: 2:3, CSKA Sofia postúpil do 2. predkola/
Universitatea Kluž – Dynamo Kyjev 0:0, 1:4 po rozstrele z 11 m
/prvý zápas: 0:0, Dynamo Kyjev postúpilo do 2. predkola/
NK Aluminij Kidričevo – Šeriff Tiraspoľ 0:1 (0:1)
/prvý zápas: 0:0, Šeriff Tiraspoľ postúpil do 2. predkola/
ÍF Vestri – Karabach Agdam 0:3 (0:2)
/prvý zápas: 0:3, Karabach Agdam postúpil do 2. predkola/
Ferencváros Budapešť – FK Vojvodina Novi Sad 3:0 (2:0)
/prvý zápas: 2:1, Ferencváros postúpil do 2. predkola/
Derry City – CSKA Sofia 1:2 (0:0)
/prvý zápas: 2:3, CSKA Sofia postúpil do 2. predkola/
Universitatea Kluž – Dynamo Kyjev 0:0, 1:4 po rozstrele z 11 m
/prvý zápas: 0:0, Dynamo Kyjev postúpilo do 2. predkola/
NK Aluminij Kidričevo – Šeriff Tiraspoľ 0:1 (0:1)
/prvý zápas: 0:0, Šeriff Tiraspoľ postúpil do 2. predkola/
ÍF Vestri – Karabach Agdam 0:3 (0:2)
/prvý zápas: 0:3, Karabach Agdam postúpil do 2. predkola/