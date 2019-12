EURÓPSKA LIGA: Do šestnásťfinále postúpili Arsenal, Frankfurt a Kluž

6. kolo skupinovej fázy Európskej ligy UEFA:

A-skupina



APOEL Nikózia - FC Sevilla 1:0 (0:0)



Góly: 61. Savič





FK Karabach - F91 Dudelange 1:1 (0:0)



Góly: 90.+1 Gueye - 63. Bougrine



ČK: 46. Karajev (Karabach) za 2. ŽK



tabuľka:

1. FC SEVILLA 6 5 0 1 14:3 15 - postup



2. APOEL NIKÓZIA 6 3 1 2 10:8 10 - postup



3. FK Karabach 6 1 2 3 8:11 5



4. F91 Düdelange 6 1 1 4 8:18 4





B-skupina:



Dynamo Kyjev - FC Lugano 1:1 (0:1)



Góly: 90.+4 Cigankov - 45. Aratore





FC Kodaň - Malmö FF 0:1 (0:0)



Gól: 77. Papagiannopoulos (vlastný gól)



tabuľka:

1. MALMO FF 6 3 2 1 8:6 11 - postup



2. FC KODAŇ 6 2 3 1 5:4 9 - postup



3. Dynamo Kyjev 6 1 4 1 7:7 7



4. FC Lugano 6 0 3 3 2:5 3





C-skupina:



FC Bazilej – Trabzonspor 2:0 (1:0)



Góly: 22. Widmer, 72. Stocker





FC Getafe - FK Krasnodar 3:0 (0:0)



Góly: 76. Cabrera, 79. Molina, 86. Kennedy



ČK: 89. Martynovič (Krasnodar) po 2. ŽK



tabuľka:

1. FC BAZILEJ 6 4 1 1 12:4 13 - postup



2. FC GETAFE 6 4 0 2 8:4 12 - postup



3. FK Krasnodar 6 3 0 3 7:11 9



4. Trabzonspor 6 0 1 5 3:11 1







D-skupina:



PSV Eindhoven - Rosenborg Trondheim 1:1 (0:1)



Góly: 63: Ihattaren - 22. Helland





LASK Linz - Sporting Lisabon 3:0 (1:0)



Góly: 23. Trauner, 38. Klauss (11m), 90.+3 Raguz



ČK: 35. Ribeiro (Sporting) za podkopnutie



tabuľka:

1. LASK LINZ 6 4 1 1 11:4 13 - postup



2. SPORTING LISABON 6 4 0 2 11:7 12 - postup



3. PSV Eindhoven 6 2 2 2 9:12 8



4. Rosenborg Trondheim 6 0 1 5 3:11 1





E-skupina:



Stade Rennes - Lazio Rím 2:0 (1:0)



Góly: 31. a 87. Gnagnon



(D.VAVRO /Lazio/ hral do 74. minúty)





CFR Kluž - Celtic Glasgow 2:0 (0:0)



Góly: 49. Burca, 70. Djokovič



tabuľka:

1. CELTIC GLASGOW 6 4 1 1 10:6 13 - postup



2. CFR KLUŽ 6 4 0 2 6:4 12 - postup



3. Lazio Rím 6 2 0 4 6:9 6



4. Stade Rennes 6 1 1 4 5:8 4





F-skupina:



Eintracht Frankfurt - Vitoria Guimaraes 2:3 (2:1)



Góly: 31. da Costa, 38. Kamada - 8. Rochinha, 85. Elmusrati, 87. Edwards





Standard Liege - Arsenal Londýn 2:2 (0:0)



Góly: 47. Bastien, 69. Amallah – 78. Lacazette, 81. Saka



tabuľka:

1. ARSENAL LONDÝN 6 3 2 1 12:5 11 - postup



2. EINTRACHT FRANKFURT 6 3 0 3 8:10 9 - postup



3. Standard Liege 6 2 2 2 8:10 8



4. Vitoria Guimaraes 6 1 2 3 7:10 5



- FC Sevilla 1:0 (0:0)61. Savič1:1 (0:0)90.+1 Gueye - 63. Bougrine46. Karajev (Karabach) za 2. ŽK1. FC SEVILLA 6 5 0 1 14:3 15 - postup2. APOEL NIKÓZIA 6 3 1 2 10:8 10 - postup3. FK Karabach 6 1 2 3 8:11 54. F91 Düdelange 6 1 1 4 8:18 41:1 (0:1)90.+4 Cigankov - 45. AratoreFC Kodaň -0:1 (0:0)77. Papagiannopoulos (vlastný gól)1. MALMO FF 6 3 2 1 8:6 11 - postup2. FC KODAŇ 6 2 3 1 5:4 9 - postup3. Dynamo Kyjev 6 1 4 1 7:7 74. FC Lugano 6 0 3 3 2:5 3– Trabzonspor 2:0 (1:0)22. Widmer, 72. Stocker- FK Krasnodar 3:0 (0:0)76. Cabrera, 79. Molina, 86. Kennedy89. Martynovič (Krasnodar) po 2. ŽK1. FC BAZILEJ 6 4 1 1 12:4 13 - postup2. FC GETAFE 6 4 0 2 8:4 12 - postup3. FK Krasnodar 6 3 0 3 7:11 94. Trabzonspor 6 0 1 5 3:11 11:1 (0:1)63: Ihattaren - 22. Helland- Sporting Lisabon 3:0 (1:0)23. Trauner, 38. Klauss (11m), 90.+3 Raguz35. Ribeiro (Sporting) za podkopnutie- Lazio Rím 2:0 (1:0)31. a 87. Gnagnon(D.VAVRO /Lazio/ hral do 74. minúty)- Celtic Glasgow 2:0 (0:0)49. Burca, 70. Djokovič1. CELTIC GLASGOW 6 4 1 1 10:6 13 - postup2. CFR KLUŽ 6 4 0 2 6:4 12 - postup3. Lazio Rím 6 2 0 4 6:9 64. Stade Rennes 6 1 1 4 5:8 4Eintracht Frankfurt -2:3 (2:1)31. da Costa, 38. Kamada - 8. Rochinha, 85. Elmusrati, 87. Edwards2:2 (0:0)47. Bastien, 69. Amallah – 78. Lacazette, 81. Saka1. ARSENAL LONDÝN 6 3 2 1 12:5 11 - postup2. EINTRACHT FRANKFURT 6 3 0 3 8:10 9 - postup3. Standard Liege 6 2 2 2 8:10 84. Vitoria Guimaraes 6 1 2 3 7:10 5

Liege 12. decembra(TASR) – Futbalisti Arsenalu Londýn, Eintrachtu Frankfurt, FC Kodaň, Malmö FF, Getafe a CFR Kluž sú ďalšími postupujúcimi do jarného šesťnásťfinále Európskej ligy UEFA 2019/2020. Rozhodli o tom štvrtkové záverečné zápasy v skupinách A až F tohtosezónnej edície klubovej súťaže.Arsenal remizoval v F-skupine na ihrisku belgického Standardu Liege 2:2.Vo fyzicky náročnom zápase mali v prvom polčase šancu skórovať „kanonieri“, Smith Rowe však svoju individuálnu akciu nezakončil gólovou strelou. Zverenci bývalého belgického reprezentačného gólmana Michela Preud'homma udreli na začiatku druhej časti hry strelou stredopoliara Samuela Bastiena spoza šestnástky, ktorú nešťastne tečoval grécky obranca Arsenalu Sokratis. V 69. minúte pridal druhý gól po nedôslednosti obrany Gunners Maročan Selim Amallah. Hosťom však stačili tri minúty, aby vyrovnali skóre. Najskôr na hlavu francúzskeho útočníka Alexandra Lacazetta „posadil“ center Bukayo Saka, o chvíľu sa sám presadil technickou strelou.Liege môže remíza mrzieť o to viac, že Eintracht Frankfurt doma s Vitoriou Guimareas stratil dobre rozbehnutý zápas a prehral 2:3. Ak by Liege vyhralo, postúpilo by práve na úkor Nemcov. V priamom súboji o miestenku do vyraďovacej časti EL v C-skupine využilo španielske Getafe v súboji s ruským Krasnodarom výhodu domáceho prostredia a tromi gólmi v poslednej štvrťhodine si zaistilo postup. Skupinu vyhral švajčiarsky Bazilej, ktorý s istotou postupu vyhral doma nad tureckým Trabzonsporom 2:0.V E-skupine nesmel rumunský Kluž v domácom zápase so Celticom Glasgow prehrať, ak chcela mať istotu postupu. Úradujúceho rumunského šampióna nasmeroval k postupu na začiatku druhého polčasu stopér Andrei Burca, ktorý sa presadil hlavou po rohovom kope, v 70. minúte zvýšil na 2:0 chorvátsky útočník Damjan Djokovič. V druhom zápase E-skupiny nastúpil za Lazio Rím na ihrisku Rennes slovenský obranca Denis Vavro, ani on však nezabránil prvému gólu obrancu červeno-čiernych Jorisa Gnagnona. Už po odchode Vavra z ihriska v 74. minúte pridal Gnagnon aj druhý gól.