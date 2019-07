EURÓPSKA LIGA: Dunajská Streda prehrala doma s Atromitosom

1. zápas 2. predkola EL 2019/2020:



FC DAC 1904 Dunajská Streda – FC Atromitos 1:2 (1:2)



Góly: 35. K. Vida - 20. Umbides, 43. Manoussos. Rozhodovali: Dankert – Häcker, Seidel (všetci Nem.), ŽK: Čmelík (DAC), 9980 divákov



Dunajská Streda: Jedlička – Koštrna, Oravec, Kružliak, Davis (73. Blackman) – Ronan (30. K. Vida), M. Vida – Čmelík (60. Veselovský), Kalmár, Divkovič – Ramirez



Atromitos: Megyeri – Kivrakidis (39. Natsos), Risvanis, Goutas, Katrans – Madron, Charisis – Manoussos, Umbides, Nsikulu (61. Farley) - Vellios (74. Khila)



Hlasy po zápase (zdroj: RTVS):



Peter Hyballa, tréner DAC: "Nebol to z našej strany dobrý tímový výkon. Inksovať doma dva góly je zlé, boli to hlúpe chyby. Na takejto úrovni ich súper trestá. Prehru musíme akceptovať, ale pred odvetou nemáme sklonené hlavy. Ani do Krakove sme nešli v dobrej pozícii a podarilo sa nám postúpiť."



Martin Jedlička, brankár DAC: "Som sklamaný, pretože úvod sme mali dobrý a do dvadsiatej minúty som si myslel, že tento zápas zvládneme. Potom sme však dostali dva góly po našich chybách a druhý polčas už nebol z našej strany vôbec dobrý. Ale 1:2 nie je až taký zlý výsledok a ja vždy verím, že to môžeme otočiť."



Dunajská Streda 25. júla (TASR) - Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda prehrali vo štvrtkovom úvodnom stretnutí 2. predkola Európskej ligy doma s gréckym Atromitosom 1:2. Rozhodujúci gól strelil v závere prvého polčasu hosťujúci Georgios Manoussos. Odveta je na programe o týždeň 1. augusta o 19.00 SELČ v Aténach.Domáci sa od úvodu pustili do svojho súpera a grécke mužstvo sprvu do ničoho nepustili. V 6. minúte dostal Divkovič prihrávku za obranu, ocitol sa pred brankárom, ale loptu nevedel ideálne prebrať. V 10. minúte získal DAC výhodu priameho kopu z pravej strany na hranici pokutového územia, loptu poslal Ronan do rúk brankára. Úvodný tlak Dunajskej Stredy naďalej trval, v 17. minúte vyslal strelu z hranice šestnástky Kalmár, no Megyeri zasiahol. Napriek snahe domácich išli v 20. minúte do vedenia hostia, Umbides postupoval na bránku, prvú strelu ešte obrana zblokovala, na druhýkrát však už poslal loptu do siete – 0:1. Na stav zareagoval tréner Hyballa striedaním, namiesto Ronana poslal do hry K. Vidu. Striedanie sa vyplatilo, po prihrávke Kalmára poslal K. Vida loptu do ľavej šibenice – 1:1. Aj hostia využili striedanie v prvom polčase, namiesto Kivrakidisa prišiel Natsos. Blízko ku gólu bol Atromitos v 42. minúte, po rohovom kope sa lopta dostala k Velliosovi, ktorý trafil tesne vedľa. O minútu neskôr pripravil center z pravej strany Umbides, Vellios loptu ešte nechal prejsť na päťke a Manoussos z druhej vlny poslal loptu pod brvno – 1:2. Hneď nato mohol vyrovnať Ramirez, jeho strela tesne minula ľavú žrď. V nadstavenom čase po centri Umbidesa mohol skórovať Vellios, ale Jedlička podržal DAC.V 50. minúte po kombinačnej akcii sa pred bránkou ocitol Čmelík, brankár Megyeri zasiahol v poslednom momente. V 62. minúte K. Vida vysunul Davisa, ktorý sa snažil postupovať na bránku, ale Megyeri stihol vybehnúť včas. V 68. minúte Davis vysunul Divkoviča, ten sa z ľavej strany dostal do výbornej pozície, strelu však stihla zblokovať hosťujúca obrana. DAC sa snažil o vyrovnanie, kým Atromitos hájil svoje vedenie. V 89. minúte hráči Atromitosu zahodili aj nemožné. Najprv po vysunutí išiel Farles sám na Jedličku, obišiel aj brankára, z ostrého uhla trafil len brvno prázdnej bránky, Umbides z dorážky poslal loptu tesne vedľa. V záverečných minútach si už hostia ustrážili náskok, vďaka čomu získali v Dunajskej Strede cenné víťazstvo.