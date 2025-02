Európska liga: Fenerbahce so Škriniarom zvíťazilo nad Anderlechtom 3:0

prvé zápasy play off o osemfinále Európskej ligy:



Fenerbahce Istanbul - RSC Anderlecht 3:0 (2:0)



Góly: 11. Tadič, 42. Džeko, 57. En Nesyri



/M. Škriniar (Fenerbahce) odohral celý zápas/







FC Midtjylland - Real Sociedad San Sebastian 1:2 (1:2)



Góly: 38. Buksa - 11. Mendez (z 11 m), 31. Kubo







Ferencváros Budapešť - Viktoria Plzeň 1:0 (1:0)



Gól: 23. Abu Fani



/M. Tvrdoň (Plzeň) sedel na lavičke náhradníkov/







Royale Union St. Gilloise - Ajax Amsterdam 0:2 (0:0)



Góly: 59. Rasmussen, 71. Mokio

Bratislava 13. februára (TASR) - Futbalisti Fenerbahce Istanbul si vytvorili dobrú východiskovú pozíciu v boji o postup do osemfinále Európskej ligy. V úvodnom zápase play off zdolali doma belgický Anderlecht Brusel 3:0, gólovo sa presadili Dušan Tadič, Edin Ďzeko a Youssef En Nesyri. V drese tureckého klubu odohral celý duel slovenský obranca Milan Škriniar.Kapitán slovenskej reprezentácie prišiel v zime do Fenerbahce na hosťovanie z Paríža St. Germain. Väčšinu stretnutí hlavnej fázy Ligy majstrov sledoval z lavičky, v uplynulých dvoch nefiguroval ani na zápasovej súpiske. Na európskej klubovej scéne sa tak predstavil prvýkrát v sezóne.Hráči Viktorie Plzeň neuspeli na pôde maďarského Ferencvárosu, triumf domáceho mužstva 1:0 zariadil v 23. minúte Izraelčan Mohammed Abu Fani. Z lavičky českého tímu sledoval duel brankár Marián Tvrdoň. Real Sociedad zdolal dánsky Midtjylland 2:1 a hráči Ajaxu Amsterdam sa tešili z víťazstva na pôde belgického Royale Union 2:0.