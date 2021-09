EURÓPSKA LIGA: Hancko rozhodol o víťazstve Sparty nad Rangers 1:0

Sumáre zápasov 2. kola Európskej ligy UEFA 2021/2022:



A-skupina:



AC Sparta Praha - Glasgow Rangers 1:0 (1:0)

Gól: 29. HANCKO, ČK: 74. Kamara (Rangers)

/D. Hancko odohral celý zápas + gól, L. Haraslín hral do 75. minúty + ŽK, L. Štetina (všetci Sparta) bol na lavičke náhradníkov/



Olympique Lyon - Bröndby IF 3:0 (0:0)

Góly: 64. a 71. Ekambi, 86. Aouar



B-skupina:



Real Sociedad San Sebastian - AS Monaco 1:1 (0:1)

Góly: 53. Merino - 16. Disasi



Sturm Graz - PSV Eindhoven 1:4 (0:1)

Góly: 55. Gorenc Stankovič - 32. Sangare, 51. Zahavi, 74. Max, 78. Vertessen, ČK: 89. Sangare (PSV)



C-skupina:



SSC Neapol - Spartak Moskva 2:3 (1:0)

Góly: 1. Elmas, 90.+4 Osimhen - 55. a 90. Promes, 81. Ignatov, ČK: 30. Rui - 82. Caufriez. Rozhodoval: Ivan KRUŽLIAK (SR)

/S. Lobotka (Neapol) nebol na zápasovej súpiske/



Legia Varšava - Leicester City 1:0 (1:0)

Gól: 31. Emreli



D-skupina:



Royal Antverpy - Eintracht Frankfurt 0:1 (0:0)

Gól: 90.+1 Paciencia (Frankfurt)



Fenerbahce Istanbul - Olympiakos Pireus 0:3 (0:1)

Góly: 63. a 68. Masouras, 6. Soares

Bratislava 30. septembra (TASR) - Slovenský futbalista Dávid Hancko strelil gól vo štvrtkovom stretnutí A-skupiny Európskej ligy, ktorým rozhodol o víťazstve pražskej Sparty nad Glasgow Rangers 1:0. Ľavý obranca českého tímu sa presadil v 29. minúte hlavou po rohovom kope Jakuba Pešeka.Hancko odohral celý zápas, jeho krajan Lukáš Haraslín bol na ihrisku do 75. minúty a dostal žltú kartu. Škótsky tím dohrával bez vylúčeného Glena Kamaru. Sparta je v tabuľke druhá so ziskom štyroch bodov za Olympique Lyon, francúzsky tím rozhodol o výhre 3:0 nad Bröndby IF po zmene strán.SSC Neapol podľahol doma Spartaku Moskva 2:3 a na konte má iba jeden bod, o päť menej ako vedúci tím C-skupiny, ktorým je prekvapujúco Legia Varšava. Poľský zástupca zvíťazil nad Leicestrom City 1:0.Slovenský stredopoliar Stanislav Lobotka pre zranenie opäť nefiguroval na súpiske Neapola, ktorý poslal do vedenia už v 1. minúte Elif Elmas. Po polhodine slovenský rozhodca Ivan Kružliak vylúčil domáceho obrancu Maria Ruia a v nadstavenom čase prvého polčasu odpískal v prospech hostí jedenástku, ktorú však vzápätí na základe pomoci od VAR odvolal. Spartak napokon po prestávke dokázal otočiť skóre aj zásluhou dvojgólového Quinceyho Promesa. Neublížilo mu ani vylúčenie Maximiliana Caufrieza.