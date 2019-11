EURÓPSKA LIGA: Jimenez sa po góle modlil za slovanistu Bajriča

Wolverhampton 8. novembra (TASR) - Ohlasy zahraničných médií na domáce víťazstvo Wolverhamptonu Wanderers nad Slovanom Bratislava 1:0 v 4. kole K-skupiny Európskej ligy UEFA 2019/20:"Raul Jimenez posunul gólom v nadstavenom čase Wolverhampton bližšie k vyraďovacej fáze. Víťazný gól prišiel, keď sa už zdalo, že zápas skončí remízou.""Wolves sú krok k vyraďovacej fázy po góle Raul Jimeneza v nadstavenom čase. Športovú zápletku však zatienilo vážne zranenie hlavy Kenana Bajriča zo Slovana, ktorý si odskákal nevydarené nožničky Jimeneza.""Jimenez sa po víťaznom góle modlil za Bajriča, ktorého nevydarenými nožničkami poslal do bezvedomia.""Zápas Wolverhamptonu so Slovanom Bratislava prerušili na 11 minút po tom, ako Jimenez nešťastne zasiahol Bajriča do hlavy. Obrancu hostí s golierom odniesli na nosidlách, Mexičan dal víťazný gól, namiesto oslavy sa ospravedlnil.""Jimenez pred víťazným gólom knokautoval Bajriča nevydarenými nožničkami, po zápase mu poprial skoré uzdravenie.""Slovan dlho držal vo Wolverhamptone bezgólovú remízu, brankár Greif chytil aj jedenástku, nakoniec inkasoval v nadstavenom čase po hlavičke Jimeneza."