Európska liga: Lyon o istotu osemfinále, v akcii môžu byť 4 Slováci

Na snímke slovenský futbalový útočník Leo Sauer. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Futbalisti Olympique Lyon so slovenským brankárom Dominikom Greifom zabojujú vo štvrtok na pôde Young Boys Bern o priamy postup do osemfinále Európskej ligy.

Autor TASR
Bratislava 21. januára (TASR) - Futbalisti Olympique Lyon so slovenským brankárom Dominikom Greifom zabojujú vo štvrtok na pôde Young Boys Bern o priamy postup do osemfinále Európskej ligy. Slovenská stopa bude aj v Plzni, Feyenoorde Rotterdam a Fenerbahce Istanbul.

Greif odchytal v tejto sezóne za Lyon takmer štyrikrát viac zápasov než jeho brankársky spoluhráč Remy Descamps, no v posledných dvoch dueloch EL sedel Bratislavčan na lavičke. Jeho tím obhajuje v Európskej lige štvrťfinálovú účasť – vlani ho vyradil neskorší finalista Manchester United.

Do Plzne prišli túto zimu slovenský stredopoliar Patrik Hrošovský a brankár Dominik Ťapaj z Ružomberka. Hrošovský už naskočil do prípravného duelu proti Luganu, Ťapaj sfinalizoval prestup len v piatok. Plzeň je na štrnástom mieste, Porto o sedem pozícii vyššie.

Feyenoord sa nepribližuje k svojej forme z minulej sezóny, keď postúpil do osemfinále Ligy majstrov. V nižšej súťaži má na konte len tri body a po jednej výhre nad Panathinaikosom Atény mu patrí 30. miesto, o bod za Sturmom Graz, ktorý ho čaká v stredu. Pre oba tímy predstavuje potenciálna výhra zrejme poslednú šancu na udržanie nádeji na pokračovanie v súťaži. Domácim bude k dispozícii aj mladý talentovaný slovenský útočník Leo Sauer, ktorý si v novembri otvoril strelecký účet tohto ročníka a presný zásah pridal aj v EL na pôde FCSB, kde jeho tím prehral 3:4.

Kapitána slovenskej reprezentácie Milana Škiniara čaká s Fenerbahce atraktívny zápas proti Aston Ville, ktorá je o skóre za vedúcim Lyonom a dánskym Midtjyllandom, pričom môže tiež pomýšľať na zabezpečenie priameho postupu do osemfinále. Fenerbahce je dvanáste a od prvého kola neprehralo.

Medzi zaujímavé zápasy patrí aj stretnutie AS Rím a VfB Stuttgart, ktorý je na deviatom mieste o skóre pred talianskym tímom. Jeden z nich sa tak v prípade výhry priblíži k priamemu postupu. Bundesligový klub vyhral len tri zo svojich predošlých desiatich vonkajších zápasov na európskej scéne, no momentálne je na čísle šesť v počet zápasov bez prehry.

Priamo do osemfinále Európskej ligy postúpi najlepších osem tímov. Ďalších šestnásť na 9. - 24. mieste zabojuje o vyraďovaciu časť v play off. Pre posledných dvanásť tímov sa účasť v súťaži končí. Miestenku do osemfinále ešte nemá istú nikto, minimálne v play off sa s určitosťou predstavia Lyon, Midtjylland, Aston Villa, Betis, Freiburg a Ferencváros Budapešť. Po základnej fáze zasa s určitosťou skončí OGC Nice, ktoré nemá na konte ani bod.



zápasy 7. kola ligovej fázy Európskej ligy:

18.45 Brann Bergen - FC Midtjylland

18.45 Young Boys Bern - Olympique Lyon

18.45 FC Viktoria Plzeň - FC Porto

18.45 PAOK Solún - Real Betis

18.45 Malmö FF - Crvena Zvezda Belehrad

18.45 SC Freiburg - Maccabi Tel Aviv

18.45 Feyenoord Rotterdam - Sturm Graz

18.45 Fenerbahce Istanbul - Aston Villa

18.45 FC Bologna - Celtic Glasgow

21.00 FC Utrecht - KRC Genk

21.00 Red Bull Salzburg - FC Bazilej

21.00 Glasgow Rangers - Ludogorec Razgrad

21.00 OGC Nice - Go Ahead Eagles

21.00 Ferencváros Budapešť - Panathinaikos Atény

21.00 Dinamo Záhreb - FCSB

21.00 Celta Vigo - OSC Lille

21.00 SC Braga - Nottingham Forest

21.00 AS Rím - VfB Stuttgart



tabuľka pred 7. kolom:

1. Olympique Lyon 6 5 0 1 13:3 15*

2. Midtjylland 6 5 0 1 13:5 15*

3. Aston Villa 6 5 0 1 10:4 15*

4. Betis Sevilla 6 4 2 0 11:4 14*

5. SC Freiburg 6 4 2 0 9:3 14*

6. Ferencváros Budapešť 6 4 2 0 11:6 14*

7. SC Braga 6 4 1 1 10:5 13

8. FC Porto 6 4 1 1 9:5 13

---------------------------------------------

9. VfB Stuttgart 6 4 0 2 12:5 12

10. AS Rím 6 4 0 2 10:5 12

11. Nottingham Forest 6 3 2 1 11:6 11

12. Fenerbahce Istanbul 6 3 2 1 9:5 11

13. Bologna 6 3 2 1 9:5 11

14. Viktoria Plzeň 6 2 4 0 6:2 10

15. Panathinaikos Atény 6 3 1 2 9:7 10

16. KRC Genk 6 3 1 2 7:6 10

17. CZ Belehrad 6 3 1 2 5:5 10

18. PAOK Solún 6 2 3 1 13:10 9

19. Celta Vigo 6 3 0 3 12:9 9

20. OSC Lille 6 3 0 3 10:7 9

21. Young Boys Bern 6 3 0 3 8:12 9

22. Brann Bergen 6 2 2 2 6:7 8

23. Ludogorec Razgrad 6 2 1 3 11:14 7

24. Celtic Glasgow 6 2 1 3 7:11 7

----------------------------------------------

25. Dinamo Záhreb 6 2 1 3 8:13 7

26. FC Bazilej 6 2 0 4 8:9 6

27. FCSB 6 2 0 4 7:11 6

28. Go Ahead Eagles 6 2 0 4 5:11 6

29. Sturm Graz 6 1 1 4 4:8 4

30. Feyenoord Rotterdam 6 1 0 5 7:13 3

31. Red Bull Salzburg 6 1 0 5 5:11 3

32. FC Utrecht 6 0 1 5 3:9 1

33. Glasgow Rangers 6 0 1 5 3:11 1

34. Malmö FF 6 0 1 5 3:12 1

35. Maccabi Tel Aviv 6 0 1 5 2:18 1

36. OGC Nice 6 0 0 6 4:13 0**



*istý minimálne postup do play off

**nemožnosť postupu do ďalšej fázy
