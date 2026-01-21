< sekcia Šport
Európska liga: Lyon o istotu osemfinále, v akcii môžu byť 4 Slováci
Futbalisti Olympique Lyon so slovenským brankárom Dominikom Greifom zabojujú vo štvrtok na pôde Young Boys Bern o priamy postup do osemfinále Európskej ligy.
Autor TASR
Bratislava 21. januára (TASR) - Futbalisti Olympique Lyon so slovenským brankárom Dominikom Greifom zabojujú vo štvrtok na pôde Young Boys Bern o priamy postup do osemfinále Európskej ligy. Slovenská stopa bude aj v Plzni, Feyenoorde Rotterdam a Fenerbahce Istanbul.
Greif odchytal v tejto sezóne za Lyon takmer štyrikrát viac zápasov než jeho brankársky spoluhráč Remy Descamps, no v posledných dvoch dueloch EL sedel Bratislavčan na lavičke. Jeho tím obhajuje v Európskej lige štvrťfinálovú účasť – vlani ho vyradil neskorší finalista Manchester United.
Do Plzne prišli túto zimu slovenský stredopoliar Patrik Hrošovský a brankár Dominik Ťapaj z Ružomberka. Hrošovský už naskočil do prípravného duelu proti Luganu, Ťapaj sfinalizoval prestup len v piatok. Plzeň je na štrnástom mieste, Porto o sedem pozícii vyššie.
Feyenoord sa nepribližuje k svojej forme z minulej sezóny, keď postúpil do osemfinále Ligy majstrov. V nižšej súťaži má na konte len tri body a po jednej výhre nad Panathinaikosom Atény mu patrí 30. miesto, o bod za Sturmom Graz, ktorý ho čaká v stredu. Pre oba tímy predstavuje potenciálna výhra zrejme poslednú šancu na udržanie nádeji na pokračovanie v súťaži. Domácim bude k dispozícii aj mladý talentovaný slovenský útočník Leo Sauer, ktorý si v novembri otvoril strelecký účet tohto ročníka a presný zásah pridal aj v EL na pôde FCSB, kde jeho tím prehral 3:4.
Kapitána slovenskej reprezentácie Milana Škiniara čaká s Fenerbahce atraktívny zápas proti Aston Ville, ktorá je o skóre za vedúcim Lyonom a dánskym Midtjyllandom, pričom môže tiež pomýšľať na zabezpečenie priameho postupu do osemfinále. Fenerbahce je dvanáste a od prvého kola neprehralo.
Medzi zaujímavé zápasy patrí aj stretnutie AS Rím a VfB Stuttgart, ktorý je na deviatom mieste o skóre pred talianskym tímom. Jeden z nich sa tak v prípade výhry priblíži k priamemu postupu. Bundesligový klub vyhral len tri zo svojich predošlých desiatich vonkajších zápasov na európskej scéne, no momentálne je na čísle šesť v počet zápasov bez prehry.
Priamo do osemfinále Európskej ligy postúpi najlepších osem tímov. Ďalších šestnásť na 9. - 24. mieste zabojuje o vyraďovaciu časť v play off. Pre posledných dvanásť tímov sa účasť v súťaži končí. Miestenku do osemfinále ešte nemá istú nikto, minimálne v play off sa s určitosťou predstavia Lyon, Midtjylland, Aston Villa, Betis, Freiburg a Ferencváros Budapešť. Po základnej fáze zasa s určitosťou skončí OGC Nice, ktoré nemá na konte ani bod.
Greif odchytal v tejto sezóne za Lyon takmer štyrikrát viac zápasov než jeho brankársky spoluhráč Remy Descamps, no v posledných dvoch dueloch EL sedel Bratislavčan na lavičke. Jeho tím obhajuje v Európskej lige štvrťfinálovú účasť – vlani ho vyradil neskorší finalista Manchester United.
Do Plzne prišli túto zimu slovenský stredopoliar Patrik Hrošovský a brankár Dominik Ťapaj z Ružomberka. Hrošovský už naskočil do prípravného duelu proti Luganu, Ťapaj sfinalizoval prestup len v piatok. Plzeň je na štrnástom mieste, Porto o sedem pozícii vyššie.
Feyenoord sa nepribližuje k svojej forme z minulej sezóny, keď postúpil do osemfinále Ligy majstrov. V nižšej súťaži má na konte len tri body a po jednej výhre nad Panathinaikosom Atény mu patrí 30. miesto, o bod za Sturmom Graz, ktorý ho čaká v stredu. Pre oba tímy predstavuje potenciálna výhra zrejme poslednú šancu na udržanie nádeji na pokračovanie v súťaži. Domácim bude k dispozícii aj mladý talentovaný slovenský útočník Leo Sauer, ktorý si v novembri otvoril strelecký účet tohto ročníka a presný zásah pridal aj v EL na pôde FCSB, kde jeho tím prehral 3:4.
Kapitána slovenskej reprezentácie Milana Škiniara čaká s Fenerbahce atraktívny zápas proti Aston Ville, ktorá je o skóre za vedúcim Lyonom a dánskym Midtjyllandom, pričom môže tiež pomýšľať na zabezpečenie priameho postupu do osemfinále. Fenerbahce je dvanáste a od prvého kola neprehralo.
Medzi zaujímavé zápasy patrí aj stretnutie AS Rím a VfB Stuttgart, ktorý je na deviatom mieste o skóre pred talianskym tímom. Jeden z nich sa tak v prípade výhry priblíži k priamemu postupu. Bundesligový klub vyhral len tri zo svojich predošlých desiatich vonkajších zápasov na európskej scéne, no momentálne je na čísle šesť v počet zápasov bez prehry.
Priamo do osemfinále Európskej ligy postúpi najlepších osem tímov. Ďalších šestnásť na 9. - 24. mieste zabojuje o vyraďovaciu časť v play off. Pre posledných dvanásť tímov sa účasť v súťaži končí. Miestenku do osemfinále ešte nemá istú nikto, minimálne v play off sa s určitosťou predstavia Lyon, Midtjylland, Aston Villa, Betis, Freiburg a Ferencváros Budapešť. Po základnej fáze zasa s určitosťou skončí OGC Nice, ktoré nemá na konte ani bod.
zápasy 7. kola ligovej fázy Európskej ligy:
18.45 Brann Bergen - FC Midtjylland
18.45 Young Boys Bern - Olympique Lyon
18.45 FC Viktoria Plzeň - FC Porto
18.45 PAOK Solún - Real Betis
18.45 Malmö FF - Crvena Zvezda Belehrad
18.45 SC Freiburg - Maccabi Tel Aviv
18.45 Feyenoord Rotterdam - Sturm Graz
18.45 Fenerbahce Istanbul - Aston Villa
18.45 FC Bologna - Celtic Glasgow
21.00 FC Utrecht - KRC Genk
21.00 Red Bull Salzburg - FC Bazilej
21.00 Glasgow Rangers - Ludogorec Razgrad
21.00 OGC Nice - Go Ahead Eagles
21.00 Ferencváros Budapešť - Panathinaikos Atény
21.00 Dinamo Záhreb - FCSB
21.00 Celta Vigo - OSC Lille
21.00 SC Braga - Nottingham Forest
21.00 AS Rím - VfB Stuttgart
tabuľka pred 7. kolom:
1. Olympique Lyon 6 5 0 1 13:3 15*
2. Midtjylland 6 5 0 1 13:5 15*
3. Aston Villa 6 5 0 1 10:4 15*
4. Betis Sevilla 6 4 2 0 11:4 14*
5. SC Freiburg 6 4 2 0 9:3 14*
6. Ferencváros Budapešť 6 4 2 0 11:6 14*
7. SC Braga 6 4 1 1 10:5 13
8. FC Porto 6 4 1 1 9:5 13
---------------------------------------------
9. VfB Stuttgart 6 4 0 2 12:5 12
10. AS Rím 6 4 0 2 10:5 12
11. Nottingham Forest 6 3 2 1 11:6 11
12. Fenerbahce Istanbul 6 3 2 1 9:5 11
13. Bologna 6 3 2 1 9:5 11
14. Viktoria Plzeň 6 2 4 0 6:2 10
15. Panathinaikos Atény 6 3 1 2 9:7 10
16. KRC Genk 6 3 1 2 7:6 10
17. CZ Belehrad 6 3 1 2 5:5 10
18. PAOK Solún 6 2 3 1 13:10 9
19. Celta Vigo 6 3 0 3 12:9 9
20. OSC Lille 6 3 0 3 10:7 9
21. Young Boys Bern 6 3 0 3 8:12 9
22. Brann Bergen 6 2 2 2 6:7 8
23. Ludogorec Razgrad 6 2 1 3 11:14 7
24. Celtic Glasgow 6 2 1 3 7:11 7
----------------------------------------------
25. Dinamo Záhreb 6 2 1 3 8:13 7
26. FC Bazilej 6 2 0 4 8:9 6
27. FCSB 6 2 0 4 7:11 6
28. Go Ahead Eagles 6 2 0 4 5:11 6
29. Sturm Graz 6 1 1 4 4:8 4
30. Feyenoord Rotterdam 6 1 0 5 7:13 3
31. Red Bull Salzburg 6 1 0 5 5:11 3
32. FC Utrecht 6 0 1 5 3:9 1
33. Glasgow Rangers 6 0 1 5 3:11 1
34. Malmö FF 6 0 1 5 3:12 1
35. Maccabi Tel Aviv 6 0 1 5 2:18 1
36. OGC Nice 6 0 0 6 4:13 0**
*istý minimálne postup do play off
**nemožnosť postupu do ďalšej fázy
18.45 Brann Bergen - FC Midtjylland
18.45 Young Boys Bern - Olympique Lyon
18.45 FC Viktoria Plzeň - FC Porto
18.45 PAOK Solún - Real Betis
18.45 Malmö FF - Crvena Zvezda Belehrad
18.45 SC Freiburg - Maccabi Tel Aviv
18.45 Feyenoord Rotterdam - Sturm Graz
18.45 Fenerbahce Istanbul - Aston Villa
18.45 FC Bologna - Celtic Glasgow
21.00 FC Utrecht - KRC Genk
21.00 Red Bull Salzburg - FC Bazilej
21.00 Glasgow Rangers - Ludogorec Razgrad
21.00 OGC Nice - Go Ahead Eagles
21.00 Ferencváros Budapešť - Panathinaikos Atény
21.00 Dinamo Záhreb - FCSB
21.00 Celta Vigo - OSC Lille
21.00 SC Braga - Nottingham Forest
21.00 AS Rím - VfB Stuttgart
tabuľka pred 7. kolom:
1. Olympique Lyon 6 5 0 1 13:3 15*
2. Midtjylland 6 5 0 1 13:5 15*
3. Aston Villa 6 5 0 1 10:4 15*
4. Betis Sevilla 6 4 2 0 11:4 14*
5. SC Freiburg 6 4 2 0 9:3 14*
6. Ferencváros Budapešť 6 4 2 0 11:6 14*
7. SC Braga 6 4 1 1 10:5 13
8. FC Porto 6 4 1 1 9:5 13
---------------------------------------------
9. VfB Stuttgart 6 4 0 2 12:5 12
10. AS Rím 6 4 0 2 10:5 12
11. Nottingham Forest 6 3 2 1 11:6 11
12. Fenerbahce Istanbul 6 3 2 1 9:5 11
13. Bologna 6 3 2 1 9:5 11
14. Viktoria Plzeň 6 2 4 0 6:2 10
15. Panathinaikos Atény 6 3 1 2 9:7 10
16. KRC Genk 6 3 1 2 7:6 10
17. CZ Belehrad 6 3 1 2 5:5 10
18. PAOK Solún 6 2 3 1 13:10 9
19. Celta Vigo 6 3 0 3 12:9 9
20. OSC Lille 6 3 0 3 10:7 9
21. Young Boys Bern 6 3 0 3 8:12 9
22. Brann Bergen 6 2 2 2 6:7 8
23. Ludogorec Razgrad 6 2 1 3 11:14 7
24. Celtic Glasgow 6 2 1 3 7:11 7
----------------------------------------------
25. Dinamo Záhreb 6 2 1 3 8:13 7
26. FC Bazilej 6 2 0 4 8:9 6
27. FCSB 6 2 0 4 7:11 6
28. Go Ahead Eagles 6 2 0 4 5:11 6
29. Sturm Graz 6 1 1 4 4:8 4
30. Feyenoord Rotterdam 6 1 0 5 7:13 3
31. Red Bull Salzburg 6 1 0 5 5:11 3
32. FC Utrecht 6 0 1 5 3:9 1
33. Glasgow Rangers 6 0 1 5 3:11 1
34. Malmö FF 6 0 1 5 3:12 1
35. Maccabi Tel Aviv 6 0 1 5 2:18 1
36. OGC Nice 6 0 0 6 4:13 0**
*istý minimálne postup do play off
**nemožnosť postupu do ďalšej fázy