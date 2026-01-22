< sekcia Šport
Európska liga: Lyon postúpil priamo do osemfinále, Greif nechytal
Rozhodlo o tom ich víťazstvo v 7. kole ligovej fázy na pôde Young Boys Bern 1:0.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 22. januára (TASR) - Futbalisti Olympique Lyon si vybojovali priamy postup do osemfinále Európskej ligy. Rozhodlo o tom ich víťazstvo v 7. kole ligovej fázy na pôde Young Boys Bern 1:0. Slovenský brankár Dominik Greif tentoraz za francúzsky klub nechytal, prednosť dostal Remy Descamps.
Feyenoord Rotterdam zdolal doma rakúsky Sturm Graz 3:0, slovenský reprezentant Leo Sauer sa dostal na ihrisko v 71. minúte.
Bez prehry sú naďalej futbalisti Plzne. Nad FC Porto viedli 1:0 gólom Lukáša Červa zo 6. minúty, ale na konci polčasu išiel predčasne pod sprchy Matěj Vydra. Napokon hostia využili početnú výhodu až na konci duelu, keď vyrovnal Deniz Gül.
Slovenskú stopu mal aj zápas v Istanbule, domáci Fenerbahce prehral s Aston Villou 0:1. O triumfe anglického tímu rozhodol Jadon Sancho. V drese domácich odohral celý duel obranca Milan Škriniar.
Priamo do osemfinále Európskej ligy postúpi najlepších osem tímov. Ďalších šestnásť na 9. - 24. mieste zabojuje o vyraďovaciu časť v play off. Pre posledných dvanásť tímov sa účasť v súťaži končí.
FC Bologna - Celtic Glasgow 2:2 (0:2)
Góly: 59. Dallinga, 72. Rowe – 6. Hatate, 41. Trusty, ČK: 34. Hatate (Celtic)
7. kolo ligovej fázy Európskej ligy:
Brann Bergen - FC Midtjylland 3:3 (1:2)
Góly: 19. Holm, 68. Kornvig (z 11 m), 90+10. Soltvedt (z 11 m) – 6. Billing, 31. Brumado, 70. Erlič
Young Boys Bern - Olympique Lyon 0:1 (0:1)
Góly: 45+1. Maitland-Niles
/D. Greif (Lyon) na lavičke náhradníkov/
FC Viktoria Plzeň - FC Porto 1:1 (1:0)
Góly: 6. Červ - 90. Gul, ČK: 45.+4 Vydra (Plzeň)
/M. Tvrdoň (Plzeň) na lavičke náhradníkov/
PAOK Solún - Real Betis 2:0 (0:0)
Góly: 67. Živkovič, 86. Giakoumakis (z 11 m)
Malmö FF - Crvena Zvezda Belehrad 0:1 (0:1)
Gól: 16. Kostov
SC Freiburg - Maccabi Tel Aviv 1:0 (0:0)
Gól: 82. Matanovič
Feyenoord Rotterdam - Sturm Graz 3:0 (1:0)
Góly: 5. Watanabe, 68. Hadj Moussa, 90. Borges
/L. Sauer nastúpil za domácich v 71. minúte/
Fenerbahce Istanbul - Aston Villa 0:1 (0:1)
Gól: 25. Sancho
/M. Škriniar odohral za domácich celý zápas/
