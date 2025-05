Európska liga: Manchester United a Tottenham zabojujú o titul i LM

Bilbao 20. mája (TASR) - Futbalisti Manchestru United a Tottenhamu Hotspur sa v stredajšom finále Európskej ligy budú snažiť zachrániť katastrofálne domáce sezóny a okrem trofeje v druhej najvyššej kontinentálnej súťaži budú bojovať aj o lukratívnu miestenku v budúcoročnej edícii Ligy majstrov. Tá je možno aj cennejšia, keďže sú s ňou spojené výrazné finančné príjmy.



Oba tímy zažívajú najhorší ročník v Premier League, i keď sa vyhli bojom o záchranu. Tottenhamu patrí 17. priečka, prvá nad pásmom zostupu, Manchester má o bod viac a je šestnásty. Z uplynulých piatich duelov v lige získali zhodne iba jeden bod. „Spurs“ prišli do Bilbaa po prehrách s Crystal Palacom a Aston Villou, United majú rovnakú bilanciu z posledných dvoch vystúpení s West Hamom a Chelsea. „Červení diabli“ vyradili v semifinále EL Athletic Bilbao (3:0, 4:1), Tottenham zdolal prekvapenie sezóny FK Bodö/Glimt (3:1, 2:0).



V stredu o 21.00 h na štadióne San Mamés budú oba tímy bojovať nielen o prestíž a zachovanie priazne svojich fanúšikov, ale hlavne o zotrvanie v pohárovej Európe. „Myslím si, že to naozaj ovplyvní nasledujúce dva alebo tri roky pre oba kluby. Potrebujú investície do svojich tímov a ak nedostanú tieto peniaze z Ligy majstrov, investícií bude oveľa menej, čo znamená, že sa v nasledujúcej sezóne nemusia dostať do Ligy majstrov,“ povedal pre AFP bývalý kapitán United Gary Neville.



Manchester sa za posledných 35 rokov iba raz nekvalifikoval do pohárovej Európy a keby sa to teraz zopakovalo, môže to výrazne naštrbiť plány nového spolumajiteľa Jima Ratcliffea. Ten kúpil menšinový podiel pred vyše rokom a okamžite zaviedol rozsiahle škrty. United vlani prepustili 250 zamestnancov a nedávno informovali, že plánujú zrušiť ďalších 200 pracovných pozícií. Klub navyše začiatkom roka oznámil, že plánuje výstavbu nového štadióna s kapacitou 100.000 divákov za dve miliardy libier.



„Pre mňa je Liga majstrov dôležitejšia ako trofeje. Najlepší spôsob, ako nám pomôcť dostať sa do pár rokov znovu na vrchol, je Liga majstrov. Nie je to titul,“ vyhlásil tréner United Ruben Amorim, ktorý od novembrového príchodu do klubu vyhral iba šesť z 26 zápasov v Premier League.



Kormidelník Tottenahmu Ange Postecoglou čelí ešte väčšiemu tlaku, keďže stredajší duel pravdepodobne rozhodne o jeho budúcnosti v klube. „Spurs“ čakajú na významnú trofej už dlhých sedemnásť rokov. Naposledy získali Ligový pohár v roku 2008, v Európe sa tešili v roku 1984, keď vyhrali Pohár UEFA.



„Celý rok sme bojovali s nepriazňou osudu, najmä so zraneniami. Túto skupinu hráčov veľmi obdivujem a rešpektujem. A naozaj dúfam, že za to dostanú odmenu vo finále. Ak sa pozriete na históriu klubu, tento zápas by mohol byť zlomový bod,“ uviedol pre portál uefa.com. Postecoglouovi však nemusí zachrániť funkciu ani prípadný úspech vo finále, keďže riaditeľ Tottenhamu Daniel Levy už údajne hľadá náhradu. V britských médiách sa najviac spomínajú Thomas Frank z Brentfordu, Oliver Glasner z Crystal Palace a Marco Silva z Fulhamu.



Konzervatívne odhady hovoria, že víťazstvo na San Mamés by mohlo mať pre víťaza hodnotu približne 70 miliónov libier. „Dobrá sezóna v Lige majstrov môže mať cenu oveľa viac ako 100 miliónov libier. Keď spojíte príjmy zo vstupeniek, sponzorské bonusy a dostupné výherné fondy, čísla sú ohromujúce,“ povedal pre BBC expert na futbalové financie Kieran Maguire.



Zirkzee, Dalot i Yoro na tréningu United pred finále s Tottenhamom





Na tréningu futbalového Manchestru United pred finále Európskej ligy proti Tottenhamu Hotspur boli aj Joshua Zirkzee, Diogo Dalot a Leny Yoro. Trojicu hráčov sužovali v poslednom čase zranenia a ich nasadenie vo finálovom zápase je stále otázne.



Útočník Zirkzee vynechal uplynulých osem zápasov a nemal byť k dispozícii do konca sezóny. Dalot mal problémy s lýtkom a chýbal šesť duelov, pričom obranca Yoro vynechal stretnutie s Chelsea (0:1) pre problémy s nohou. S tímom bol aj Jonny Evans, no chýbal Matthijs de Ligt, ktorý nehral posledné tri zápasy.



Tím odletí do dejiska finále - španielskeho Bilbaa - v utorok večer. Samotný zápas je na programe v stredu o 21.00 h a stretnú sa v ňom šestnásty a sedemnásty tím najvyššej anglickej súťaže. Informácie priniesla agentúra DPA.