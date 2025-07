Európska liga: Mikoviča škrie gól zo záveru: „Nepostúpil lepší tím“

Göteborg 18. júla (TASR) - Futbalisti Spartaka Trnava boli veľmi blízko k tomu, aby sa ich odvetný zápas 1. predkola na pôde švédskeho Häckenu predlžoval. Zverenci Michala Ščasného podali o triedu lepší výkon ako pred týždňom na štadióne Antona Malatinského, hoci vo Švédsku tiež inkasovali ako prví. Potom však otočili skóre a mali na dosah minimálne predĺženie. Gólom v nadstavenom čase ich však sklamal John Dembe a po zápase ťažko hľadal slová tréner i hráči.



Zápas sa skončil výsledkom 2:2 a po triumfe Häckenu v Trnave 1:0 sa z postupu tešil zástupca zo severu Európy. Vo štvrtkovej odvete domáci išli do vedenia gólom z penalty, ale po prestávke najskôr vyrovnal z priameho kopu Roman Procházka a v 82. minúte parádnou strelou do vinkla poslal Spartak do vedenia Giorgi Moistsrapišvili. Predĺženie bolo na spadnutie, ale v šiestej minúte nadstavenia po rohovom kope striedajúci John Dembe poslal do siete odrazenú loptu. „V prvom rade blahoželám Häckenu k postupu do ďalšieho kola. Ďakujem našim fanúšikom, že nás podporujú. Prešli dlhú cestu a vďaka im sa nám hralo lepšie. Čo na to povedať? Myslím, že sme vynechali prvých 15 minút zápasu. Nehrali sme dobre. Boli sme veľmi nervózni, ale keď sme dostali gól z penalty, tak sa nám hra rozbehla. Bolo to hore-dolu, šance mali oba tímy. Myslím, že v prvom polčase až do konca sme boli o niečo lepší. Dokonca aj oni klesli a donútili sme ich do hlbokého bloku. V druhom polčase sme urobili zmeny a to nám pomohlo. Je mi ľúto mojich hráčov, pretože na ihrisku robili všetko s emóciami, silou a energiou. Na predĺženie nám chýbalo tridsať sekúnd, takže je to pre nás šialené. Ale musíme pokračovať,“ povedal na tlačovej konferencii po zápase tréner Ščasný.



Trnavčania budú na európskej scéne budú pokračovať v druhom predkole Konferenčnej ligy, kde ich čaká držiteľ Maltského pohára Hibernians F.C. V prípade postupu do ďalšej fázy EL mohli naraziť na atraktívny RSC Anderlecht. To sa však napokon nestalo. „Musím povedať, že do zápasu sme nevstúpili dobre, už prvá akcia domácich bola nepríjemná, tam nám naznačili, že sa rýchlo musíme zobudiť. Potom sme dostali gól z penalty a to nás nakoplo. Myslím si, že od toho momentu sme boli lepším tímom, mali sme tam aj šance. Sám som mal šancu, to by som mal premieňať. Do polčasu mohlo byť 1:1. Ale v kabíne sme si povedali a cítili sme to všetci, že sa to dá otočiť. Druhý polčas to aj tak vyzeralo, aj keď súper zasa tých 10 minút držal loptu, ale potom sme sa do toho opreli, prišla výborná štandardka ´Prochyho´, krásny gól, mali sme ďalšie šance. Škoda, že to nešlo do predĺženia, myslím, že tam by sme to zlomili. Ale dali z poslednej šance gól. Tešia sa, aj keď musím povedať, že z tohto dvojzápasu nepostúpil lepší tým,“ uviedol Martin Mikovič.







Skúsený obranca sa zamyslel nad tým, prečo hrala Trnava v odvete oveľa lepšie ako doma: „My vždy máme tie druhé zápasy lepšie, aj keď za trénera Gašparíka sme hrali skoro vždy najskôr vonku a ten domáci zápas bol úplne iný, toto bolo tiež tak. Keď už vieme ako hráči súpera fungujú, ako sa pohybujú, tak ten druhý zápas máme lepší, ale musíme si dávať pozor na začiatky, lebo tam sme trošku ešte ako keby zaspatí.“



Po záverečnom hvizde prišlo na trávniku ku kontroverzii, do strkanice sa dostali viacerí hráči i členovia realizačného tímu. Červenú kartu však našťastie pre Trnavčanov dostal len domáci Silas Andersen. „Sú to emócie. Bola to trochu bláznivá situácia, pretože oba tímy čaká pokračovanie v Európskej lige, resp. Konferenčnej lige a nie je dobré dostať nejaké červené karty. Chápem emócie, nebolo to pekné a niekedy to nejde zastaviť. Ale musíme sa z toho poučiť,“ uzavrel tréner Spartaka.