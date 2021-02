EURÓPSKA LIGA: Neapol vypadol v šestnásťfinále s Granadou

Odvety 16-finále Európskej ligy:



Ajax Amsterdam - OSC Lille 2:1 (1:0)

Góly: 15. Klaassen, 88. Neres - 78. Yazici (z 11 m), prvý zápas 2:1, Ajax postúpil do osemfinále



Šachtar Doneck - Maccabi Tel Aviv 1:0 (0:0)

Gól: 67. Moraes (z 11 m), prvý zápas 2:0, Šachtar postúpil do osemfinále



SSC Neapol - FC Granada 2:1 (1:1)

Góly: 3. Zielinski, 59. Ruiz - 25. Montoro, prvý zápas 0:2, Granada postúpila do osemfinále, S. Lobotka (Neapol) bol na lavičke náhradníkov



TSG 1899 Hoffenheim - FK Molde 0:2 (0:1)

Góly: 20. a 90.+5 Ulland-Andersen, prvý zápas 3:3, Molde postúpilo do osemfinále



FC Villarreal - RB Salzburg 2:1 (1:1)

Góly: 40. a 89. Moreno (druhý z 11 m) - 17. Berisha, prvý zápas 2:0, Villarreal postúpil do osemfinále



Glasgow Rangers - Royal Antverpy 5:2 (1:1)

Góly: 9. Morelos, 46. Patterson, 55. Kent, 79. Barišič (z 11 m), 90.+2 Itten (z 11 m) - 32. Refaelov, 57. Lamkel Ze, prvý zápas 4:3, Rangers postúpili do osemfinále



Arsenal Londýn - Benfica Lisabon 3:2 (1:2) - hralo sa v Pireu

Góly: 21. a 87. Aubameyang, 67. Tierney - 43. Goncalves, 61. Silva, prvý zápas 1:1, Arsenal postúpil do osemfinále

Bratislava 25. februára (TASR) - Futbalisti SSC Neapol skončili v šestnásťfinále Európskej ligy. Vo štvrtkovej domácej odvete síce zdolali Granadu 2:1, ale v súčte s prehrou 0:2 v minulotýždňovom úvodnom stretnutí sa so súťažou rozlúčili. Slovenský stredopoliar Stanislav Lobotka sedel na lavičke náhradníkov Neapola.Talianske mužstvo začalo ideálne, keď už v 3. minúte otvoril skóre Piotr Zielinski. Za hostí však v 25. minúte odpovedal Angel Montoro a španielsky tím vďaka nemu strelil dôležitý gól na pôde súpera. V druhom polčase vrátil Fabian Ruiz do vedenia domácich, no tí sa už v záverečnej polhodine riadneho hracieho času nezmohli na viac.Postup do osemfinále si za dramatických okolností vybojoval londýnsky Arsenal. Po remíze 1:1 v prvom stretnutí na ihrisku Benficy Lisabon triumfoval v odvete, v ktorej v gréckom Pireu figuroval ako domáci tím, 3:2. Po vedúcom zásahu Pierrea-Emericka Aubameyanga otočili hostia vývoj duel vo svoj prospech zásluhou Dioga Goncalvesa a Rafu Silvu. V 67. minúte vyrovnal Kieran Tierney a za nerozhodného stavu 2:2 smerovala do nasledujúceho kola vyraďovacej fázy Benfica, ale tri minúty pred koncom riadneho hracieho času rozhodol o úspechu Arsenalu kapitán Aubameyang svojím druhým zásahom v zápase.O prekvapenie sa postaralo Molde vyradením účastníka najvyššej nemeckej súťaže TSG Hoffenheim. Po domácej remíze 3:3 uspelo v odvete na štadióne súpera 2:0, keď oba góly vsietil Eirik Ulland-Andersen. Medzi postupujúcich sa zaradili aj Ajax Amsterdam, Šachtar Doneck, FC Villarreal a Glasgow Rangers, žreb osemfinále sa uskutoční v piatok 26. februára.