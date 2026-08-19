< sekcia Šport
Európska liga: Play off bude s výraznou slovenskou stopou
Viktoria Plzeň nahradila v kvalifikačnom play off Karvinú, ktorú UEFA vylúčila pre previnenie voči pravidlám.
Autor TASR
Bratislava 19. augusta (TASR) - V troch úvodných zápasoch play off o postup do hlavnej fázy Európskej ligy bude vo štvrtok slovenská stopa. Dovedna ich je na programe dvanásť a budúci týždeň z nich vzíde tucet tímov, ktoré sa predstavia v nadchádzajúcom ročníku druhej najprestížnejšej európskej klubovej súťaže.
Ferencváros Budapešť sa predstaví na pôde tureckého Trabzonsporu, pričom hostí bude viesť Slovák Balázs Borbély, v ktorého realizačnom tíme je aj kondičný tréner Štefan Pánik. Na strane domácich púta najväčšiu pozornosť určite Mohamed Salah, známy egyptský útočník zamieril do klubu po deviatich rokoch v Liverpoole. Pre jeho nový tím je to prvý zápas kvalifikácie, do tejto fázy postúpil priamo ako víťaz Tureckého pohára.
Zastúpenie na ihrisku bude mať Slovensko na pôde Crvenej Zvezdy Belehrad, kde sa predstaví Viktoria Plzeň s brankárom Dominikom Ťapajom a stredopoliarom Patrikom Hrošovským. Súčasťou tímu sú aj ich krajania Marek Bakoš (asistent trénera), Matúš Kozáčik (tréner brankárov) a Tomáš Pupkay (kondičný tréner). Domáci nestačili v treťom predkole Ligy majstrov na izraelský Hapoel Be'er Ševa, v dôsledku čoho rezignoval tréner Dejan Stankovič. Nahradil ho Španiel Albert Riera, ktorý prišiel do klubu len v piatok. Viktoria Plzeň nahradila v kvalifikačnom play off Karvinú, ktorú UEFA vylúčila pre previnenie voči pravidlám. Tím získal v prvých štyroch dueloch českej ligy päť bodov a duel so Zvezdou je preň prvý v európskej kvalifikácii. Omoniu Nikózia, ktorá sa predstaví na pôde belgického Sint-Truidense VV, posilnil minulý týždeň obranca Ľubomír Šatka. Belgický tím pritom vlani hral o udržanie v najvyššej súťaži.
Všetky kluby majú istú minimálne ligovú fázu Konferenčnej ligy, pre päticu to bude premiérová účasť v hlavnej fáze európskej súťaže – Mjällby, Iberia 1999 Tbilisi, Žalgiris Kaunas, Egnatia a Ararat-Armenia. Prvé dva vyradil v kvalifikácii Ligy majstrov bratislavský Slovan. O prvú účasť v hlavnej fáze Európskej ligy alebo Pohára UEFA by išlo aj pre Kajrat Almaty, Jagielloniu Bialystok, Universitateu Craiova a spomínaný Sint-Truidense VV.
Ferencváros Budapešť sa predstaví na pôde tureckého Trabzonsporu, pričom hostí bude viesť Slovák Balázs Borbély, v ktorého realizačnom tíme je aj kondičný tréner Štefan Pánik. Na strane domácich púta najväčšiu pozornosť určite Mohamed Salah, známy egyptský útočník zamieril do klubu po deviatich rokoch v Liverpoole. Pre jeho nový tím je to prvý zápas kvalifikácie, do tejto fázy postúpil priamo ako víťaz Tureckého pohára.
Zastúpenie na ihrisku bude mať Slovensko na pôde Crvenej Zvezdy Belehrad, kde sa predstaví Viktoria Plzeň s brankárom Dominikom Ťapajom a stredopoliarom Patrikom Hrošovským. Súčasťou tímu sú aj ich krajania Marek Bakoš (asistent trénera), Matúš Kozáčik (tréner brankárov) a Tomáš Pupkay (kondičný tréner). Domáci nestačili v treťom predkole Ligy majstrov na izraelský Hapoel Be'er Ševa, v dôsledku čoho rezignoval tréner Dejan Stankovič. Nahradil ho Španiel Albert Riera, ktorý prišiel do klubu len v piatok. Viktoria Plzeň nahradila v kvalifikačnom play off Karvinú, ktorú UEFA vylúčila pre previnenie voči pravidlám. Tím získal v prvých štyroch dueloch českej ligy päť bodov a duel so Zvezdou je preň prvý v európskej kvalifikácii. Omoniu Nikózia, ktorá sa predstaví na pôde belgického Sint-Truidense VV, posilnil minulý týždeň obranca Ľubomír Šatka. Belgický tím pritom vlani hral o udržanie v najvyššej súťaži.
Všetky kluby majú istú minimálne ligovú fázu Konferenčnej ligy, pre päticu to bude premiérová účasť v hlavnej fáze európskej súťaže – Mjällby, Iberia 1999 Tbilisi, Žalgiris Kaunas, Egnatia a Ararat-Armenia. Prvé dva vyradil v kvalifikácii Ligy majstrov bratislavský Slovan. O prvú účasť v hlavnej fáze Európskej ligy alebo Pohára UEFA by išlo aj pre Kajrat Almaty, Jagielloniu Bialystok, Universitateu Craiova a spomínaný Sint-Truidense VV.
prvé zápasy play off o hlavnú fázu Európskej ligy:
štvrtok 20. augusta:
17.00 FC Kajrat Almaty – RSC Anderlecht Brusel
18.00 Jagiellonia Bialystok – FC Iberia 1999 Tbilisi
18.00 Mjällby AIF – FC Red Bull Salzburg
19.00 Besiktas Istanbul – FK Žalgiris Kaunas
19.00 KF Egnatia – Lilleström SK
19.00 KKS Lech Poznaň – FC Thun
19.00 Trabzonspor – Ferencváros Budapešť
19.00 Universitatea Craiova – FC Ararat-Armenia
20.00 Crvena zvezda Belehrad – Viktoria Plzeň
20.00 OFI Kréta – PFC CSKA Sofia
20.00 Sint-Truidense VV – Omonia Nikózia
21.00 Benfica Lisabon – AGF Aarhus
štvrtok 20. augusta:
17.00 FC Kajrat Almaty – RSC Anderlecht Brusel
18.00 Jagiellonia Bialystok – FC Iberia 1999 Tbilisi
18.00 Mjällby AIF – FC Red Bull Salzburg
19.00 Besiktas Istanbul – FK Žalgiris Kaunas
19.00 KF Egnatia – Lilleström SK
19.00 KKS Lech Poznaň – FC Thun
19.00 Trabzonspor – Ferencváros Budapešť
19.00 Universitatea Craiova – FC Ararat-Armenia
20.00 Crvena zvezda Belehrad – Viktoria Plzeň
20.00 OFI Kréta – PFC CSKA Sofia
20.00 Sint-Truidense VV – Omonia Nikózia
21.00 Benfica Lisabon – AGF Aarhus