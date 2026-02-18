< sekcia Šport
Európska liga: Plzeň opäť s Panathinaikosom, Fenerbahce s Nottinghamom
Európska liga tento týždeň vstupuje do svojej play off fázy, vo štvrtok 19. februára sa rozohrá boj o osem miesteniek do osemfinále.
Autor TASR
Bratislava 18. februára (TASR) - Európska liga tento týždeň vstupuje do svojej play off fázy, vo štvrtok 19. februára sa rozohrá boj o osem miesteniek do osemfinále. Futbalistov českej Viktorie Plzeň so Slovákom Patrikom Hrošovským čaká úvodné vystúpenie na pôde gréckeho Panathinaikosu Atény. Reprezentačný obranca Milan Škriniar povedie doma Fenerbahce Istanbul do dvojzápasu s anglickým Notthinghamom Forest.
Plzeň sa už s Panathinaikosom v aktuálnom ročníku stretla, v ligovej fáze sa skončil ich vzájomný duel v polovici decembra bezgólovou remízou. Odvtedy nenašiel zástupca českej najvyššej súťaže premožiteľa a momentálne má štvorzápasovú sériu výhier. Na Európsku ligu sa naladil víkendovým víťazstvom na trávniku Olomouca 2:1. „Zápasy v Európskej lige sú najviac, čo môžeme hrať. Som rád, že ma dopísali na súpisku a môžem byť súčasťou týchto stretnutí. Nehrá sa to každý deň, je to niečo unikátne, pretože hráme proti najväčším tímom v Európe. Myslím si, že nás čaká podobný zápas, aký bol aj v decembri. Môže byť výhoda, že odveta sa bude hrať doma. Keď si odvezieme dobrý výsledok, tak to môže byť u nás o to jednoduchšie,“ vyjadril sa stredopoliar Alexandr Sojka na oficiálnej klubovej stránke.
V pozícii výsledkovo lepšie naladeného tímu nastupujú hráči Fenerbahce do dvojzápasu s Nottinghamom. Od konca ligovej fázy uspel „Fener“ v štyroch dueloch v rade, keď sa mohol oprieť hlavne o dobrú ofenzívu. „Momentálne sme v dobrej kondícii a naša koncentrácia je na vysokej úrovni. Je však pred nami ešte dlhá cesta, sezóna je dlhá. Čakajú nás dva náročné zápasy s Nottinghamom, musíme spoločne tlačiť na naše limity,“ konštatoval kouč Fenerbahce Domenico Tedesco. Nottingham len pred pár dňami opäť uskutočnil zmenu na poste hlavného trénera, štvrtým šéfom lavičky v tejto sezóne sa stal Portugalčan Vitor Pereira. Cieľom bude primárne záchrana v Premier League. „Bol som súčasťou Fenerbahce dvakrát v mojej kariére, pre mňa je to pocta sa tam vrátiť, keďže mám skvelé spomienky na toto miesto. Teraz je ale čas zorganizovať tím a preštudovať nášho súpera. Fenerbahce má dobrú sezónu, kvalitu a nemožno ho podceniť. Ja však verím môjmu tímu a hráčom. Nemôžeme sa ich báť, respektíve myslieť len na remízu. Je potrebné hrať našim štýlom a identitou,“ vyhlásil Pereira.
Vo výsledkovom oživení pod taktovkou skúseného kormidelníka Martina O’Neilla pokračuje škótsky Celtic Glasgow, proti nemeckému Stuttgartu nastupuje s ambíciou zahrať si v osemfinále. V desiatich stretnutiach za sebou jeho zverenci neprehrali, ale veľmi podobne je na tom aj bundesligový klub. „Tešíme sa na atmosféru a fantastický zápas v Celtic Parku. Rešpektujeme súpera, ale môžeme ísť do tohto duelu s hlavami hore, pretože v tomto období hráme dobre a máme dobrú fazónu,“ uviedol tréner Stuttgartu Sebastian Hoeness.
Na víťazov play off čaká už osem istých účastníkov osemfinále – Olympique Lyon, Aston Villa, FC Midtjylland, Real Betis, FC Porto, Sporting Braga, SC Freiburg a AS Rím. Prvé stretnutia play off o osemfinále sú na programe vo štvrtok 19. februára, odvety sa uskutočnia o týždeň neskôr.
Plzeň sa už s Panathinaikosom v aktuálnom ročníku stretla, v ligovej fáze sa skončil ich vzájomný duel v polovici decembra bezgólovou remízou. Odvtedy nenašiel zástupca českej najvyššej súťaže premožiteľa a momentálne má štvorzápasovú sériu výhier. Na Európsku ligu sa naladil víkendovým víťazstvom na trávniku Olomouca 2:1. „Zápasy v Európskej lige sú najviac, čo môžeme hrať. Som rád, že ma dopísali na súpisku a môžem byť súčasťou týchto stretnutí. Nehrá sa to každý deň, je to niečo unikátne, pretože hráme proti najväčším tímom v Európe. Myslím si, že nás čaká podobný zápas, aký bol aj v decembri. Môže byť výhoda, že odveta sa bude hrať doma. Keď si odvezieme dobrý výsledok, tak to môže byť u nás o to jednoduchšie,“ vyjadril sa stredopoliar Alexandr Sojka na oficiálnej klubovej stránke.
V pozícii výsledkovo lepšie naladeného tímu nastupujú hráči Fenerbahce do dvojzápasu s Nottinghamom. Od konca ligovej fázy uspel „Fener“ v štyroch dueloch v rade, keď sa mohol oprieť hlavne o dobrú ofenzívu. „Momentálne sme v dobrej kondícii a naša koncentrácia je na vysokej úrovni. Je však pred nami ešte dlhá cesta, sezóna je dlhá. Čakajú nás dva náročné zápasy s Nottinghamom, musíme spoločne tlačiť na naše limity,“ konštatoval kouč Fenerbahce Domenico Tedesco. Nottingham len pred pár dňami opäť uskutočnil zmenu na poste hlavného trénera, štvrtým šéfom lavičky v tejto sezóne sa stal Portugalčan Vitor Pereira. Cieľom bude primárne záchrana v Premier League. „Bol som súčasťou Fenerbahce dvakrát v mojej kariére, pre mňa je to pocta sa tam vrátiť, keďže mám skvelé spomienky na toto miesto. Teraz je ale čas zorganizovať tím a preštudovať nášho súpera. Fenerbahce má dobrú sezónu, kvalitu a nemožno ho podceniť. Ja však verím môjmu tímu a hráčom. Nemôžeme sa ich báť, respektíve myslieť len na remízu. Je potrebné hrať našim štýlom a identitou,“ vyhlásil Pereira.
Vo výsledkovom oživení pod taktovkou skúseného kormidelníka Martina O’Neilla pokračuje škótsky Celtic Glasgow, proti nemeckému Stuttgartu nastupuje s ambíciou zahrať si v osemfinále. V desiatich stretnutiach za sebou jeho zverenci neprehrali, ale veľmi podobne je na tom aj bundesligový klub. „Tešíme sa na atmosféru a fantastický zápas v Celtic Parku. Rešpektujeme súpera, ale môžeme ísť do tohto duelu s hlavami hore, pretože v tomto období hráme dobre a máme dobrú fazónu,“ uviedol tréner Stuttgartu Sebastian Hoeness.
Na víťazov play off čaká už osem istých účastníkov osemfinále – Olympique Lyon, Aston Villa, FC Midtjylland, Real Betis, FC Porto, Sporting Braga, SC Freiburg a AS Rím. Prvé stretnutia play off o osemfinále sú na programe vo štvrtok 19. februára, odvety sa uskutočnia o týždeň neskôr.
play off o postup do osemfinále Európskej ligy - prvé zápasy
štvrtok 19. februára:
18.45 Dinamo Záhreb - KRC Genk
18.45 PAOK Solún - Celta Vigo
18.45 SK Brann Bergen - FC Bologna
18.45 Fenerbahce Istanbul - Nottingham Forest
21.00 Celtic Glasgow - VfB Stuttgart
21.00 Ludogorec Razgrad - Ferencvároš Budapešť
21.00 Panathinaikos Atény - FC Viktoria Plzeň
21.00 LOSC Lille - CZ Belehrad
termíny EL 2025/26:
zápasy play off: 19. a 26. februára
žreb vyraďovacej časti: 27. februára
osemfinále: 12. a 19. marca
štvrťfinále: 9. a 16. apríla
semifinále: 30. apríla a 7. mája
finále: 20. mája (Istanbul)
štvrtok 19. februára:
18.45 Dinamo Záhreb - KRC Genk
18.45 PAOK Solún - Celta Vigo
18.45 SK Brann Bergen - FC Bologna
18.45 Fenerbahce Istanbul - Nottingham Forest
21.00 Celtic Glasgow - VfB Stuttgart
21.00 Ludogorec Razgrad - Ferencvároš Budapešť
21.00 Panathinaikos Atény - FC Viktoria Plzeň
21.00 LOSC Lille - CZ Belehrad
termíny EL 2025/26:
zápasy play off: 19. a 26. februára
žreb vyraďovacej časti: 27. februára
osemfinále: 12. a 19. marca
štvrťfinále: 9. a 16. apríla
semifinále: 30. apríla a 7. mája
finále: 20. mája (Istanbul)