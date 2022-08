EURÓPSKA LIGA: Slovan remizoval na ihrisku Olympiakosu Pireus 1:1

1. zápas 3. predkola EL:

Olympiakos Pireus - ŠK Slovan Bratislava 1:1 (0:0)



Góly: 87. El Arabi - 63. Green. Rozhodovali: Vissel - Vanyzere, Nijssen (všetci Belg.), ŽK: M´Vila, Masouras - Kašia.



Olympiakos Pireus: Vaclík - Pipa, Papastathopoulos, Cisse, Reabciuk - Camara (69. Valbuena), Kunde, M´Vila - Zinckernagel (55. Randjelovič), Tiquinho (69. El Arabi), Masouras (79. Rodrigues)

Slovan Bratislava: Chovan - Pauschek, Kašia, Abena, De Marco - Kucka (90.+1 Agbo), Kankava - Barseghjan (82. Ramirez), Čakvetadze (90.+2 Čavrič), Zmrhal (85. Medveděv) - Green

Pireus 4. augusta (TASR) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava remizovali na ihrisku gréckeho klubu Olympiakos Pireus 1:1 v prvom zápase 3. predkola Európskej ligy. Zápas mali nádejne rozohraný, keď od 63. minúty viedli gólom Andreho Greena, no v 87. minúte si nedali pozor na rohový kop domácich, po ktorom hlavičkou vyrovnal Joussef El Arabi. Odveta je na programe vo štvrtok 11. augusta od 20.30 h v Bratislave. Víťaz tohto dvojzápasu sa v ďalšej fáze stretne so zdolaným tímom z kvalifikačného dvojzápasu Ligy majstrov medzi Apollonom Limassol a Maccabi Haifa.Hostia nastúpili bez vykartovaného Ivana Šaponjiča a aj bez Vladimíra Weissa mladšieho, ktorého v pozícii kapitána nahradil obranca Vernon De Marco. Domáci síce mali v prvom polčase viac streleckých pokusov než Slovan (9:3), bližšie ku gólu však boli hostia. Slovanisti sa zvučného súpera nezľakli a už v prvom polčase mu viackrát pohrozili. V 13. minúte sa do sľubnej pozície dostal Pauschek, rozhodol sa však prihrať Greenovi, ktorý netrafil loptu ideálne. O tri minúty sa Green po Barseghjanovom pase znovu dostal k zakončeniu, jeho prízemný pokus síce nemal razanciu ani presnosť, no pri vzdialenejšej žrdi ešte stihol loptu usmerniť Zmrhal, ktorý v sklze trafil žŕdku. V 23. minúte mohol skóre otvoriť Barseghjan, ale brankár Vaclík zmaril jeho šancu.V 53. minúte bol blízko ku gólu domáci Masouras, ale jeho strelu vyrazil pohotový Chovan. Brankár hostí podržal svoj tím aj v 62. minúte, keď zmaril šancu Camaru po rohovom kope. Krátko na to sa Green dostal k lopte po dlhom centri a po úniku prestrelil brankára Vaclíka - 0:1. Slovanistom sa dlho darilo držať súpera mimo nebezpečných streleckých pozícií a hrozili brejkami. V 79. minúte sa neujala ani strela Rodriguesa z hranice šestnástky. Hostia sa sústredili na defenzívu, ale tesný náskok si napokon neustrážili. V 87. minúte nechali po rohovom kope Valbuenu priveľa priestoru El Arabimu, ktorý zblízka hlavičkou prekonal Chovana - 1:1. Gólová odpoveď hostí mohla prísť takmer okamžite, keď Kucka nasmeroval center na Ramireza, ale ten zblízka nezakončil ideálne.