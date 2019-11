EURÓPSKA LIGA: Solskajer po postupe: Chceme vyhrať skupinu

Manchester 8. novembra (TASR) - Futbalisti Manchestru United si v najkratšom možnom čase zabezpečili postup do šestnásťfinále Európskej ligy UEFA. Tréner Ole Gunnar Solskjaer po triumfe 3:0 nad Partizanom Belehrad neskrýval spokojnosť, že sa strelecky presadili všetci traja útočníci Mason Greenwood, Anthony Martial i Marcus Rashford. Škrelo ho však, že srbský súper neodišiel z Old Trafford s debaklom.



"Vzhľadom na počet vyložených šancí sa mi tri góly v sieti súpera mália. Prvá hodina zápasu bola z našej strany výborná. Na tvárach fanúšikov sme vyčarili úsmev a aj pre nás trénerov to bola pasia. Rozhodol som sa postaviť troch útočníkov a bol to dobrý ťah. Mason predviedol chladnokrvné zakončenie a veľmi pekný bol aj Marcusov gól ľavačkou," uviedol nórsky kormidelník pre oficiálnu webovú stránku.



Solskjaera potešilo, že jeho tím ani raz neinkasoval. "Naša obrana sa zlepšila, to je veľké pozitívum. Napriek hladkému víťazstvu tam boli ešte veci, ktoré musíme zlepšiť. Postup do šesťnásťfinále už máme vo vrecku, nemôžeme však zaspať na vavrínoch. Teraz máme pred sebou cieľ vyhrať skupinu. Súboj o prvé miesto v tabuľke s Alkmaarom bude zaujímavý, holandský tím má veľkú kvalitu."



Postup medzi elitnú 32-ku si zabezpečil aj Celtic Glasgow vďaka triumfu 2:1 na pôde Lazia Rím, V drese domácich hral do 82. minúty slovenský reprezentačný obranca Denis Vavro. Hrdinom Celticu bol Olivier Ntcham, ktorý v nadstavenom čase rozhodol o zisku troch bodov pre škótskeho šampióna. "Je skvelé, že už po štvrtom kole máme istú miestenku do šesťnásťfinále. Ešte je priskoro hovoriť o tom, ako ďaleko to môžeme v súťaži dotiahnuť. Som však presvedčený o tom, že pre každého súpera budeme veľmi nebezpeční," nechal sa počuť tréner Celticu Neil Lennon.